Cara Greta,

come minimo potrei essere tuo padre, perciò non posso non provare affetto per te, quindi mi sento di dirti alcune cose che ritengo importanti. Nel corso dei secoli sono avvenuti molti cambiamenti e disastri, chi lo sa quanti? Quelli riportateinelle cronache antiche sono stati di ordine violento, come è logico e pure per il fatto dell'attribuzione alle Divinità di quanto, ciò ha riguardato tutti gli elementi del globo. Il problema è che dobbiamo capire un punto: è un processo naturale o l'azione dell'uomo, in particolare dell'età industriale? Il grande Colonello Bernacca asseriva che l'inquinamento incide in minima parte. C'è tanta scienza ma anche tanta confusione, occorre linearità. Ma se vogliamo tante cose ci sarà sempre inquinamento, cambiare stile di vita è comunque una priorità umana e sociale. Ecco perché io lancio il Neofuturismo che contempla un ritorno all'essere più che all'avere. Si sente parlare di ambiente ma non di ridurre le tante quantità di cose, definite ricchezze. Sicuramente il risanamento ambientale sarebbe a carico della gente, un altro business, ed allora? La natura è molto più forte di tutto e si sa difendere, solo l'energia atomica può devastare la vita. Cara Greta, continua comunque, ma vivi la tua giovinezza e guarda avanti, vedendo le persone sincere dai falchi

Giuseppe Pietroni

Ficarolo (Ro)

Covid 19

Più restrizioni

agli under

Ora che gli untori del covid 19 sono gli under (meno di) 30 anni, noi ragazzi ultra 60/70enni che usiamo sempre mascherina-guanti e/o disinfettante, che non andiamo in discoteca - anche perché non suonano più rock, twist e soprattutto i favolosi lenti degli anni 60 - noi che facciamo assembramento solo davanti allo studio del medico ma rispettando le distanze di sicurezza, noi che per mesi siamo stati relegati al chiuso... possiamo sperare di veder allentate le restrizione a noi imposte e poter ritornare ad accompagnare i nostri nipoti a scuola e magari acquistar loro un gelato, violando le rigide direttive dei genitori? Ma provando un grande piacere al: Grazie nonno?

Arturo Ongarato

Autonomia

Se il Veneto

bussa allo Stato

Non so se Lei ha osservato come é andato a incastrarsi e arrestarsi il processo politico-evolutivo del governatore Zaia, tra esigenze di autonomia e richieste di aiuti di Stato. Si presenta come il Campione dell'Autonomia Regionale, ma appena c'è un nubifragio serio in Veneto chiama lo Stato Centrale chiedendo che provveda. Fa pensare agli eterni adolescenti di 30 anni che stanno ancora in casa con i genitori, ma... io a casa torno all'ora che voglio perchè sono grande salvo domandare al giorno seguente mamma, cosa c'è da mangiare oggi? Non vedo prospettiva allettanti in una classe politica che si comporta in questo modo adolescenziale.

Hugo Marquez

Venezia

Premiare, non punire

La denuncia

per ferro vecchio

Denunciato per aver raccolto ferro vecchio, notizia che leggo nel vostro giornale. Raccogliere ferro vecchio e portarlo nei luoghi di smaltimento corretto, per me é un'azione da premiare. In un contesto come questo, con la disoccupazione a livello record, c'è chi ci campa; oltre a contribuire a combattere l'inquinamento, poichè quel materiale ferroso, quasi sicuramente sarebbe sparso nei fossati delle nostre campagne. Se tale attività, la fanno i nomadi usandola come paravento per giustificare le loro entrate, nulla da eccepire; se lo fa un disoccupato scatta denuncia e sequestro del mezzo. Quando finiranno questi politici ad emanare leggi stupide, inutili e controproducenti? Andranno questi burocrati ora a raccogliere quel materiale ferroso sparso in giro, con esiti devastanti sul nostro ambiente? È così difficile usare un po' di buon senso?

Gerardo

Taglio parlamentari

I veri sprechi

sono altri

Non si può continuare a nascondere la verità. La cosiddetta riforma costituzionale sulla quale ci esprimeremo a settembre, non è una riforma! È un puro semplice taglio di parlamentari. Il risparmio in termini economici sul quale i 5 stelle puntano per convincere gli incerti al sì, è veramente risibile 45-50 mln l'anno) se paragonato alla riforma Boschi (più di 500 mln). Perché, invece, non cominciare a tagliare privilegi e sprechi? Perché non parliamo di vitalizi? Lo sanno i grillini che il sig. Mimmo Parisi, l'inventore dei navigator (che non si sa cosa fanno adesso) ci costa 500mila l'anno, vale a dire quanto lo stipendio di 3 parlamentari? E che cosa fa o rappresenta il sig. Casalino che ci costa più del premier? Una riforma vera dovrebbe cominciare da qui. Sarebbe opportuno, poi, eliminare il bicameralismo perchè costosissimo in termini di tempo e di denaro. Con la soppressione del Senato e la cancellazione dei senatori a vita, già previsto dalla legge Boschi, la diminuzione dei parlamentari avverrebbe automaticamente. Ed in numero maggiore di quanto oggi proposto. Per quanto sopra, a questo pastrocchio è meglio votare no.

Augusto Giralucci

Covid 19

La strategia

della paura

Nessuno nega la presenza del Covid, ci mancherebbe, ma che sia è stato strumentalizzato in tutto il mondo e assodato, in Italia poi maniera folle perché il terrorismo che è stato sparso, ed i danni socio-economici arrecati al nostro Paese non hanno alcuna giustificazione e questo dovrà essere spiegato prima o poi. Qualcuno usa politicamente persino gli oltre 35.000 defunti, dicendo che con un governo diverso avremmo avuto le fosse comuni nelle spiagge. I lutti ci sono, ma i decessi si prestano a più chiavi di lettura. 1) potrebbero essere dovuti all'anzianità delle persone, che in Italia raggiungono età forse tra le più alte del mondo pur non essendo in ottima salute. 2) Il numero dei morti è elevato perché funzionalmente vengono conteggiati i decessi causati da altre patologie, di recente persino persone mancate dopo essersi negativizzate al Covid. Attendo il consuntivo dei decessi 2020 per confrontarlo con quelli del 2019, giova ricordare che mediamente in Italia muoiono 630-640.000 persone all'anno. 3) La tanto decantata sanità italiana si è rivelata la peggiore del mondo (??). Nel nostro Paese il virus sarebbe stato fatale al 14% dei contagiati. La media del pianeta è il 3,42%. Gli USA, con la loro impietosa sanità, sono al 3,09%. Paesi ritenuti arretrati hanno percentuali inferiori alla media mondiale. La Colombia è al 3,18%, l'India al 1,83%, fino a percentuali dello zero virgola in tanti altri Stati, tipo la temuta Malta allo 0,57% (Fonti OMS). Perché si è voluto dare una cosi cattiva immagine del nostro Paese? Per riceverei fondi europei da spendere e sprecare alla grande?

Claudio Gera

