CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Legittima difesaSe la vittima diventa colpevoleLa condanna di Walter Onichini a 4 anni e 11 mesi di reclusione ripropone il mai risolto problema della legittima difesa. In tutti i casi in cui un cittadino violato nella sua intimità reagisce, immancabilmente viene indagato per eccesso in legittima difesa. Inizia così un calvario giudiziario per determinare se esista una proporzione fra offesa e reazione. Ma chi può veramente dire cosa passi per la testa di una persona che, magari in piena notte, si accorga di estranei penetrati nella propria...