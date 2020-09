Legambiente

Il turismo

e la Marmolada

L'articolo dal titolo Marmolada moribonda, lite al capezzale pubblicato dal Gazzettino in data 30 agosto 2020 a firma di Nicoletta Cozza riporta erroneamente affermazioni di Legambiente che non abbiamo mai proferito né durante la conferenza stampa, né nel convegno serale del 27/08/20 a Rocca Pietore, né in alcuna altra occasione. Nello specifico ci riferiamo al seguente passaggio inserito nel titolo: Gli ambientalisti accusano il turismo per la drammatica riduzione del ghiacciaio che tra 30 anni potrebbe sparire. Non si capisce come la giornalista abbia potuto costruire una simile affermazione e quale sia il nesso logico che collega la nostra posizione riguardo all'uso dei teloni sul ghiacciaio con la riduzione del ghiacciaio stesso. Giudizio quello sui teloni che confermiamo negativo per l'inutile costo dell'intervento finalizzato unicamente al mantenimento su tempi molto limitati di un po' di spessore nevoso per poter sciare ancora un po'. Mentre ribadiamo quanto affermato in conferenza stampa circa l'impressionante regressione della massa glaciale in conseguenza dei cambiamenti climatici, e non della presenza di turisti. Francamente ci è difficile capire come sia possibile pensare e scrivere che la semplice presenza di turisti provochi la scomparsa del ghiacciaio, non vi è alcun nesso logico in questa affermazione. Il comunicato stampa a cui si fa riferimento scandisce molto chiaramente la situazione rispetto al ghiacciaio che è da considerare a sé stante per quanto osservato dal punto di vista scientifico. Diverso è il giudizio per quel che concerne il futuro del turismo invernale, un futuro che intravvediamo piuttosto difficile per gli operatori locali se non si cambia la visuale e non si affrontano i problemi con il cosiddetto piano B.

Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente

Luigi Lazzaro, presidente Legambiente Veneto



Il comunicato di Legambiente contiene testualmente questa frase: «Le rigorose previsioni degli esperti sulla repentina scomparsa del ghiacciaio ora più che mai dovrebbero indurre a scelte innovative di sviluppo locale con forti azioni di mitigazione e adattamento per il turismo invernale». Il nesso tra repentina scomparsa del ghiacciaio e la necessità di forti azioni di mitigazione del turismo ci sembra evidente.

Parlamentari

Conta la qualità

non il numero

Vorrei soffermarmi sui supposti vantaggi nella riduzione del numero de parlamentari odierni. Anzitutto non è il numero che conta, bensì la qualità che a mio parere è assai scadente degli odierni parlamentari. Riducendone il numero, da manuale di statistica di marketing si riduce la possibilità che tra costoro ve ne siano alcuni di almeno discreti. Viceversa, riducendone il numero non si farebbe altro che dare maggiore potere di scelta alle segreterie dei partiti nello scegliere non i migliori, bensì coloro che saranno solamente capaci di alzare la manina nelle votazioni come ordine di squadra, a mio parere le classiche scimmiette. Nel numero maggiore si spererebbe secondo statistiche di mercato, di eleggere almeno qualche parlamentare che pensi secondo coscienza, non secondo gli ordini di partito. In altro modo, a che servirebbe il Parlamento? Basterebbero le segreterie di partito, già oggi avviene qualcosa di molto simile con gli accordi preventivi tra i Capigruppo parlamentari. A mio parere è la qualità che manca nei parlamentari, ridurne il numero per questioni di immagine partitica non farebbe altro che toglierci statisticamente dei potenziali soggetti più efficienti. Piuttosto via i gruppi misti di fuoriusciti pronti a offrirsi ai partiti che offrirebbero di volta in volta, di più per averne i voti. Come al mercato.

Alberto Stevanin

Scuola

Le mascherine

saranno rifiuti

Nel guazzabuglio di misure che il governo si appresta ad introdurre sembra assodato che nelle scuole saranno distribuite dieci milioni di mascherine al giorno, non lavabili, e che finiranno fra i rifiuti non riciclabili. Si sommeranno quindi ad altrettanti milioni di documenti commerciali stampati tassativamente in carta chimica da milioni di registratori di cassa introdotti obbligatoriamente nei negozi di vendita al pubblico lo scorso anno. Ma che importa, il rifiuto bazzecola è.

Oscar Marcer

Covid

I veri motivi

dell'emergenza italiana

Nessuno nega la presenza del Covid, ci mancherebbe, ma che sia è stato strumentalizzato in tutto il mondo e assodato, in Italia poi maniera folle perché il terrorismo che è stato sparso, ed i danni socio-economici arrecati al nostro Paese non hanno alcuna giustificazione e questo dovrà essere spiegato prima o poi. Qualcuno usa politicamente persino gli oltre 35.000 defunti, dicendo che con un governo diverso avremmo avuto le fosse comuni nelle spiagge. I lutti ci sono, ma i decessi si prestano a più chiavi di lettura. 1) potrebbero essere dovuti all'anzianità delle persone, che in Italia raggiungono età forse tra le più alte del mondo pur non essendo in ottima salute. 2) Il numero dei morti è elevato perché funzionalmente vengono conteggiati i decessi causati da altre patologie, di recente persino persone mancate dopo essersi negativizzate al Covid. Attendo il consuntivo dei decessi 2020 per confrontarlo con quelli del 2019, giova ricordare che mediamente in Italia muoiono 630-640.000 persone all'anno. 3) La tanto decantata sanità italiana si è rivelata la peggiore del mondo (?). Nel nostro Paese il virus sarebbe stato fatale al 14% dei contagiati. La media del pianeta è il 3,42%. Gli USA, con la loro impietosa sanità, sono al 3,09%. Paesi ritenuti arretrati hanno percentuali inferiori alla media mondiale. La Colombia è al 3,18%, l'India al 1,83%, fino a percentuali dello zero virgola in tanti altri Stati, tipo la temuta Malta allo 0,57% (Fonti OMS). Per migliorare il dato italiano si è aperta la caccia agli asintomatici, spargendo paura e creando ulteriori danni all'economia. Perché si è voluto dare una cosi cattiva immagine del nostro Paese? Per riceverei fondi europei da spendere e sprecare alla grande?

Claudio Gera

© RIPRODUZIONE RISERVATA