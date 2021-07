Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LegalitàL'aggravantedelle protesteSul quotidiano del 25 luglio, in prima pagina leggo: Nord est va in piazza la rabbia No pass. In arrivo indagini e denunce. Trattasi di manifestazioni svoltesi senza autorizzazione per protestare contro il green pass. Protestare va bene, ma sempre nei limiti dell'accettabilità e della legalità. Cosa che non è avvenuta e con l'aggravante fastidiosa consistente nel mancato uso, nella stragrande maggioranza,...