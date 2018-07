CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LegaI motividel votoIl lettore che ha voluto spiegare perché i veneti votano Lega ha usato questa espressione: i veneti credono e votano la Lega solo perché vogliono amministrarsi per conto loro e vogliono che i proventi delle tasse che pagano rimangano in gran parte a casa propria per finanziare il loro welfare e non quello dissennato dello stato italiano. Io credo che la maggioranza dei veneti voti Lega per questi motivi. Al contrario la minoranza dei Veneti che non vota Lega ritiene che parte delle proprie tasse vadano destinate ad altri....