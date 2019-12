Le riforme

Tempi veloci

per giustizia vera

Solleticato da due lettori mi inserisco con considerazioni su due argomenti espressi nella pagina Lettere & Opinioni. In un articolo si dice non ci serve l'uomo o donna forte: ebbene la frantumazione degli schieramenti politici a mio avviso favorisce la richiesta di cui al titolo. Ultimo esempio il caso Fioramonti che dimessosi dal governo pensa di costituire un gruppo a sé come successo ultimamente con Italia Viva. Ma tutti questi passaggi politici e la frammentazione del quadro in generale non favoriscono l'ascesa del personaggio forte come fu ai tempi che conosciamo? Altro argomento: è giusta la prescrizione voluta dai 5 Stelle, si dice. Parliamoci chiaro: quello di cui ha bisogno la nostra società è la rivisitazione del Codice Penale e del Codice Civile con l'eliminazione di norme a volte in contrasto tra loro che favoriscono i disonesti mentre per gli onesti ci vuole una cosa sola: un processo in tempi veloci che garantisca il cittadino, sia esso colpevole o innocente, certezza del suo futuro. In definitiva più che mantenere in essere una prescrizione o meno si deve pretendere tempi veloci che favoriscono il cittadino nel suo rapporto con la giustizia e questo si può fare con tutta una serie di modifiche al nostro ordinamento giudiziario magari eliminando qualche grado di giudizio, rimpolpando l'organico dei preposti sul fronte giudiziario e amministrativo, con una semplificazione dell'apparato legislativo, eliminando tutta una serie di leggi e leggine a volte in contrasto tra loro. Già con questo saremmo a metà dell'opera magari allineandoci a qualche stato europeo.

Romano Giuliano

Droghe

Una sentenza

non cambia la legge

Leggo sul Gazzettino di venerdi 27 dicembre l'articolo sulla sentenza della Corte di Cassazione sul caso della coltivazione di sostanze stupefacenti. Anche questo articolo, come altre notizie sulla stessa sentenza sentite nei tiggi o lette altrove, trasmette più o meno esplicitamente la convinzione nel pubblico che la sentenza modifichi la legislazione vigente. Ebbene questo è falso. Perché in Italia in Italia le sentenze non fanno giurisprudenza e valgono esclusivamente per il processo dal quale sono scaturite. In Italia governa invece la legge emessa dal Parlamento e nessuna sentenza può modificarla. La sentenza della Cassazione non ha stabilito che quella legge va cancellata, non ha il potere di farlo. La sentenza ha stabilito molto semplicemente che nel caso in oggetto gli imputati non sono punibili. Ma quella legge resta comunque valida e continua a pretendere osservanza.

Stefano Tiozzi

Cencenighe Agordino

© RIPRODUZIONE RISERVATA