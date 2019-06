CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Le regoleMatteo Salviniè come CasariniNon importa quanta dignità tu abbia: se un bambino ti passa una tazza vuota, tu devi bere. Ecco, la UE è come la democrazia: è un gioco. E un gioco funziona finché tutti i partecipanti rispettano le regole, i patti, l'accordo che è alla base innanzitutto dell'investitura che riceve chi viene eletto proprio grazie alle regole costituzionali. Troppo comodo arrivare al governo per effetto della regola elettorale, e poi appena si è al volante del Paese, infischiarsene degli altri Poteri istituzionali,...