Comprendo perfettamente la lettera di Ugo Doci sulle devastazioni che stanno continuando in America e in altre parti del mondo, ora si pensa di abolire inni, si vedono poliziotti inginocchiarsi, viene dato alle fiamme un po' di tutto, dopo oltre mezzo millennio viene preso di mira persino Cristoforo Colombo, naturalmente la morte di Floyd è solo un pretesto che sta sdoganando i peggiori criminali sicuri di farla franca perché ormai hanno capito che non verranno riportate notizie di incendi o uccisione di poliziotti ma alla prima manganellata presa da uno di questi assassini basterà gridare al razzismo distogliendo l'attenzione da tutto il resto, emblematica una francese che è stata arrestata con tanto di telecamere che indugiavano sull'arresto, solo una tv ha mostrato anche gli sputi e le pietre verso i poliziotti.

Riccardo Gritti

È arrivata la bella stagione e coronavirus permettendo si prevede come ogni anno un notevole flusso di veicoli per le strade e autostrade d'Italia in aggiunta a quello che normalmente è il normale spostamento per motivi di lavoro di uomini e mezzi. Non sarà così però dappertutto. Sulla autostrada A14 nel tratto Ancona sud - Pescara la lentezza è diventata norma e l'avvicinarsi di esodi e controesodi estivi daranno il colpo di grazia ad un sistema fragile ed inefficiente. Il premier Conte in una recente intervista ha elencato un insieme di opere urgenti da farsi. A mio parere la vera urgenza per far ripartire l'Italia è un cambio di mentalità. Lavorare bene, lavorare veloce, lavorare per il prossimo.

Lino Renzetti

Ho letto con interesse la lettera pubblicata del signor Giancarlo Lorenzon e la risposta che segue, del Direttore. Il lettore, con tutta evidenza, fa riferimento a una lettera mia, pubblicata qualche giorno prima, in cui osservavo, pur col fatto che l'uso di alcuni termini stranieri è spesso superfluo e in certi casi anche un po' meschino, che un processo di integrazione sembra, con ciò, in atto. Qui, desidero replicare a quanta gente ho sentito, convinta di ciò che crede il signor Lorenzon. I termini italiani in altre lingue, di certo non si limitano a pietanze e bevande o luoghi comuni di altri popoli verso di noi che, in tanti viaggi che ho fatto da solo, non ho mai davvero riscontrato. Desidero, quindi, dare un esempio di vocaboli messi in italiano, che ho trovato e trovo spesso, se leggo Newsweek o altri giornali in inglese, tra quelli che mi vengono in mente: fiasco errore grossolano o indecoroso; propaganda generalmente intesa come campagna atta a fomentare tensione; scenario in senso traslato, la realtà quotidiana davanti a tutti; era epoca; motto, modo di dire in generale. Sono termini, questi, tra altri che tralascio per non dilungarmi, che appartengono - anche - alla lingua inglese. In tedesco, l'automobile si chiama appunto, più generalmente, Auto, pur con l'uso tedesco della maiuscola per i sostantivi. Per finire, un termine tedesco che si scrive in una parola, che metterò coi trattini perché sia leggibile a tutti: Brutto-inland-produkt; è il prodotto interno lordo, espressione spesso trovata, ad esempio, se leggo il Frankfürter Allgemeine, alla pagina dell'economia. Sono solo alcuni esempi. L'argomento delle lettere, di questi lettori e mie, potrà a qualcuno sembrare futile, lo trovo però significativo, dei cambiamenti in atto e di come possono essere percepiti.

Antonio Sinigaglia

Insegnanti

Lungi da me voler alimentare una inutile quanto sterile polemica con l'insegnante Antonella Favaro che critica la mia sarcastica battuta nella lettera del 18/6 nei confronti degli insegnanti. Certo mi posso sbagliare nei riguardi di molti insegnanti e capisco i motivi per cui la sig. Favaro si sia risentita, non voglio certo fare di tutta l'erba un fascio. La mia sarcastica battuta era dovuta a due considerazioni; la prima in 70 anni, mai nessuna voce da parte del mondo dell'insegnamento, si è alzata per chiedere un'alternativa alle scuole come sedi per le tornate elettorali, quanto basta per far pensare che a tutti andasse bene così com'era e se non fosse per l'avvento del coronavirus nessuno l'avrebbe mai nemmeno lontanamente pensato, la seconda è come mai nessun insegnante si è mai proposto volontariamente come scutinatore gratuito durante le elezioni, visto che era già stipendiato per quei giorni. Come diceva il saggio Andreotti: A pensar male si sbaglia, ma spesso ci si azzecca.

Gerardo

Tra Oms, virologi, scienziati, medici (forse l'unica categoria credibile) su sentono opinioni e pareri diversi. Chi come l'Oms annuncia che la situazione del corona virus è ancora allarmante e continuerà a fare vittime, chi è stra diviso come i virologi e gli scienziati che pur parlando della stessa cosa sembrano sin troppo confusi e incerti. I medici invece ci dicono che oggi si sa come curare e non c'è più tutto questo pericolo. Rimangono sempre le incertezze, però a gettare benzina sul fuoco ci stanno pensando le case farmaceutiche tutte o quasi annunciano di avere trovato o stanno sperimentando un misterioso vaccino. Evidentemente la Scienza non è Matematica, e per questo rimarrà sempre una semplice opinione. Intanto la crisi provocata da questa emergenza sta dilagando e le economie di tutto il mondo ne risentono pesantemente. L'Italia più di altri Stati a causa delle indecisioni del governo. Dei continui ritardi e di mille annunci senza riscontri certi. E in più al nostro Stato mancano molti miliardi per sostenere la crisi occupazionale che fatalmente verrà, ma con l'unica certezza che se non viene tolto ogni paletto almeno dal 1° luglio, mantenendolo solo negli ambienti sanitari, sarà la catastrofe certa, aiuti o non aiuti. Forse qualcuno capisce che il turismo è l'unica impresa fondamenta e pilastro che riesce a sostenere l'economia ed il Pil dell'intero Paese?

Decimo Pilotto

Con la recente pandemia si è ancor di più evidenziata la eclatante disuguaglianza che esiste tra i lavoratori del privato e del pubblico impiego. Mentre ancora oggi molti lavoratori del privato aspettano la Cassa integrazione tutti, e dico tutti, gli impiegati del pubblico, hanno percepito per intero, ogni fine del mese, il loro stipendio, senza nessuna decurtazione. Molti di loro continuano a non lavorare però maturano stipendio e previdenza, oltre che ferie e benefit. I privati invece per molto tempo ancora percepiranno stipendi parzializzati, perchè l'abbiamo capito, questa cassa Covid, è meno di una elemosina. I privilegi dei dipendenti pubblici, tutti indistintamente, non sono più sopportabili. Questa è una ingiustizia sociale di dimensioni rilevanti, che avvelena ancora di più la rancorosa considerazione che già moltissimi hanno nei confronti dei diritti e delle tutele esagerate di cui godono i dipendenti pubblici. Anche le ferie estive diventeranno un' ingiustizia, con i lavoratori del privato senza più permessi (usati prima della cassa) mentre dipendenti pubblici se le potranno godere appieno con in tasca i loro stipendi. Propongo perciò una decurtazione di tutti gli stipendi pubblici, e intendo dall'impiegato di più basso livello fino ad arrivare al Presidente della Repubblica, per redistribuirli ai meno fortunati, io li chiamerei i più maltrattati, cioè il comparto del lavoro privato. In una emergenza nazionale che ci ha visti accomunati da un ritrovato senso di appartenenza, spronati dalle parole di unità vera pronunciate dalle massime autorità, solo un gesto di tangibile solidarietà nazionale con cui dividere/condividere tra tutti i lavoratori i danni economici subiti, potrebbe smorzare la tensione che si sta alzando sempre più.

Claudio Scandola

Dopo tanto tempo, a causa della strana situazione dovuta all'epidemia, ho ripreso in mano un ritaglio del Gazzettino del 3 marzo 2020. A pagina 15, riservata all'Economia, si leggeva un titolo estremamente interessante: Dieci miliardi di entrate in più fanno crollare il deficit del 2019. Nel sottotitolo si dice anche che per l'Istat il rapporto disavanzo/PIL si ferma all'1,6% contro il 2.2% previsto, per cui la crescita è risultata meglio delle attese per effetto dell'IVA che è volata, grazie alla fatturazione elettronica delle fatture, ed alle imposte dirette spinte dai nuovi indicatori Isa. Orbene quello che mi preme dire deriva dal fatto che di questa ottima notizia successivamente non se ne sia più parlato. È pur vero che subito dopo siamo stati sommersi dalle necessità derivanti dal disastro Covid 19 e dalle conseguenti spese emergenziali, ora però l'epidemia si è attenuata ed il dato che mi fa pensare molto è che le entrate dello Stato nel 2019 sono aumentate grazie anche all'IVA recuperata con la fatturazione elettronica. E questo è solo un buon inizio, perché l'evasione dell'IVA sicuramente è ancora molto elevata, fintantoché ti senti chiedere ancora dal professionista, al momento del pagamento della parcella: lei mi deve 120,00 euro con fattura oppure 100,00 euro senza. Ovviamente questa evasione dipende dal nostro senso civico. In questo periodo Governo, forze politiche, sociali, imprenditoriali, ecc. stanno valutando le scelte da fare per rimediare la situazione catastrofica cui stiamo andando incontro ed anche il nostro grande debito che è salito al 160% del PIL per le spese extra sopportate a causa della pandemia. Quegli ottanta miliardi di euro in più potrebbero essere recuperati in pochi anni se si ottimizzerà la fatturazione elettronica e se si obbligherà a fare tutti i pagamenti tracciabili , eliminando la circolazione di moneta. Io sono personalmente convinto che l' imposizione di eliminare la circolazione della moneta, con una chiara spiegazione della necessità che la rende obbligatoria, verrebbe accettata dal popolo italiano che ben ha accettato il grande sacrificio del lockdown, dimostrando una apprezzabile senso Stato. Speriamo che dalle chiacchiere si passi a fatti.

Renzo Turato

Ho sempre riflettuto sull'importanza del saluto, fatto con un cenno della mano, con le varie espressioni verbali, sia al mattino che alla sera. Breve descrizione di questo gesto o espressione verbale: fin dal risveglio e durante il corso della giornata, rivolgiamo il saluto al proprio partner, ai vari famigliari, entrando in un ufficio, in una edicola e in un negozio o supermercato. Fin dall'antichità il saluto e' stato un gesto di affetto verso i propri famigliari, un gesto di rispetto ed educazione nei confronti di un altro, indipendentemente dal suo rango sociale. E questa abitudine denota intelligenza, oltre all'educazione. Infatti, questa modalità del reciproco riconoscimento(con un segno della mano, con un cenno del capo, oppure verbale) da la riconferma del rispetto sociale verso il nostro prossimo. Ora, nei tempi moderni e con le nuove tecnologie del web, il saluto lo trasmettiamo in modo diverso, sempre con il bisogno di relazione e di reciprocità. Si riconfermano legami e connessioni di stima, seppure in modo virtuale. Ma ci sono ancora persone che ignorano l'importanza del saluto. Faccio un piccolo elenco: non tutti rispondono al saluto. Qualcuno (in qualche negozio che fa buoni affari) che lavora sodo, alle volte non risponde al saluto. Forse perché sarà stanco nel salutare tutti. Io posso testimoniare però che trovo nelle commesse del supermercato che frequento, molta educazione e con l'immancabile saluto verbale.

Giacomo Mella

