Le parole straniere

Bravo Draghi

usiamo l'italiano

Finalmente un personaggio illustre come Mario Draghi ha fatto presente una tipicità propriamente italica: l'introduzione di terminologie inglesi nel nostro discorrere quotidiano. Sono parecchi anni che mi batto per quello che ritengo una pseudo inferiorità culturale nei confronti di chi vorrebbe allargare il divario sociale tra coloro che parlano e i rimanenti che ascoltano. In varie riunioni di lavoro ho constatato questo modo di dialogare, di fronte alle mie rimostranze, gli interlocutori rimanevano stupiti e mi guardavano come fossi un troglodita per poi sogghignare. Il peggio del peggio lo stanno dando i Nnstri politici/burocrati con espressioni inglesi che considero ipocrite nei confronti degli italiani, il tutto per nascondere, addolcire, camuffare certe realtà non politicamente corrette. Vedi per esempio l'espressione stepchild adoption per indicare l'adozione del configlio di una coppia omosessuale. E pensare che ci sono giovani in capo al mondo che con tutte le difficoltà del caso vengono in Italia per studiare la nostra lingua. Il sommo poeta si starà rivoltando nella tomba. Tutto ok? Scusatemi.. tutto bene?

Lorenzo Soldera

Susegana (Tv)

Sanremo

Troppe parole

o poca voce

Condivido pienamente quanto espresso dal signor Busi nella sua lettera al giornale dell'11/3 Festival di Sanremo stupidità e volgarità. Desidero altresì accodarmi scrivendo una riflessione su alcuni cantanti in gara esternata da un maestro di coro: c'è chi soffoca una discreta melodia con una bulimia di parole; chi, forse insicuro della propria voce, si fa supportare da quel fastidioso aiutino che si chiama autotune. Considerazioni che concordo in toto.

Paolo Bagagiolo

Nessun rimpianto

Quell'anno

di Arcuri

Il 9 marzo commentando la lettera di G. Telesi il sig. Rinaldin chiedeva cosa avessero fatto (in 15/20 giorni) i sostituti di Arcuri per non rimpiangerlo. Dell'anno di incarico di Arcuri ricorderemo gli inutili ed onerosi acquisti dei banchi a rotelle, le tende primula per le vaccinazioni, per, forse, le mascherine di Benetti, per i grossiacquisti di vaccini (solo parzialmente arrivati) e per l'ottima e veloce campagna di vaccinazione.

P.S. mr. Rinaldin nel 1960 all'I.T.S. Sarpi di Venezia aveva banco e sedia singola

Arturo Ongarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA