Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Le parole di ViolanteLa distinzionetra fascismo e razzismoVoglio esprimere l'enorme piacere che ho provato nel leggere l'intervista che il bravo Mario Ajello ha fato a Luciano Violante e pubblicata il 26 aprile sul Gazzettino. Come sempre l'ex presidente della Camera ha dimostrato quell'importante senso democratico che lo ha contraddistinto e che lo ha visto battersi, contro il suo partito, per il riconoscimento della giornata del ricordo per...