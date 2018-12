CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LavoroCentri per l'impiego,inutile rafforzarliLa manovra finanziaria del governo atta a stanziare 1mld ai Centri per l'impiego che già costano per un servizio pubblico scarso in termini risolutivi alla ricerca di un lavoro, mi sembra straorbitante di un servizio che secondo statistiche trova lavoro solo il 3% di non occupati e disoccupati, vale a dire 40mila unità (Istat) in tutta Italia. A mio parere, I CCPPI con 8mila ca. operatori pubblici sparsi in tutta Italia in previsione di rafforzare il personale dei CCPPII di 4mila nuove assunzioni...