CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LavoroC'era una voltaquello dei sogniIn una società in cui tutto sta andando alla rovescia, in cui il valore economico predomina su quello sociale, in cui Spending review è il termine inglese più usato... trovatemi voi la forza per sognare ancora. Datemi voi la voglia di sperare ancora in un futuro sicuro, in un lavoro stabile, in un lavoro che sia anche la tua passione, nel fare ciò che ti piace. Trovatemi voi l'energia di pensare ad una famiglia, ad un matrimonio, a tutti quei valori così puri, cosi desiderati, ma così ideali, se non...