CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lauree magistraliNon serve il punteggiodella triennaleSono venuto casualmente a conoscenza che per la determinazione del punteggio finale attribuito dopo la discussione della tesi nelle lauree magistrali non a ciclo unico non viene tenuto in alcun conto il punteggio attribuito nel precedente percorso triennale. Ciò significa che per l'inserimento nel mondo lavorativo, per l'attribuzione di punteggi attribuiti in concorsi pubblici conta solo il profitto dello studente nel biennio della magistrale, indipendentemente dalle votazioni, più...