Laguna

Suggerimenti

per la nautica

Si sente sempre più parlare di un Nuovo Ente con autorità sulle acque della Laguna e della conservazione del delicato equilibrio del suo sistema ecologico. In questa fase ogni contributo di idee può essere prezioso: consenta pertanto allo scrivente ottantenne veneziano doc di veicolare, attraverso la Sua generosa ospitalità, una serie di suggerimenti da indirizzare alla nascente Autorità, che se adottati, ridurrebbero il moto ondoso a livelli ragionevoli e più che dimezzato sarebbe l'inquinamento delle acque e dell'aria dovuto agli scarichi dei motori. Creazione nei pressi delle bocche di porto di porticcioli per imbarcazioni non performanti ai fini del moto ondoso. Omologare imbarcazioni con caratteristiche tradizionali, che impieghino motori con potenza legata alla forma della carena, al dislocamento, alla finalità d'impiego e nel rispetto dei limiti di velocità vigenti (voglio ricordare le caorline negli anni cinquanta, spinte dal fuoribordo, denominato Moscone di soli 4 cavalli di potenza). Nelle piccole imbarcazioni da diporto sarà possibile applicare un motore di n cavalli quanti sono i metri di lunghezza. Negli anni sessanta possedevo una topa di circa sei metri che con un fuoribordo di soli 5 HP trasportava sei persone ad una velocità intorno ai 10Km/h. Altri non meno interessanti suggerimenti che, per problemi di spazio non possono essere ospitati in questo contesto, sono contenuti in un breve saggio, in formato intervista, che metto volentieri a disposizione di chiunque me lo richieda.

Mario Costantini

Referendum/1

Un passo

per migliorare

L'attenzione per il Referendum costituzionale del prossimo 20 e 21 settembre sta quasi superando quella per il rinnovo dei sette Consigli Regionali per i quali si voterà negli stessi giorni. Dopo il dibattito di queste ultime settimane la vittoria del Si che sembrava essere scontata lo è forse un po' meno pur restando l'ipotesi più probabile. Personalmente sono favorevole all'approvazione del provvedimento spero rappresenti un primo passo per poi procedere alle altre riforme che servano a migliorare il nostro assetto istituzionale. Non credo che il numero faccia la qualità ed è peraltro certamente vero che oramai gran parte dell'attività legislativa è in capo alla Regioni, che chiedono giustamente una sempre maggiore autonomia, se non direttamente all'Europa, per cui ridurre il numero dei parlamentari non lederà nessun principio democratico, nemmeno quello della rappresentatività dato che non mi pare che oggi i vari eletti siano costantemente presenti sul territorio. Ridurre il numero dei parlamentari significa poi realizzare un risparmio, che grande o piccolo che sia di questi tempi è importante, e dare un segnale di cambiamento alla casta sperando che si arrivi presto anche ad una riduzione dei compensi percepiti dai parlamentari che in occasione della crisi determinata dal Covid 19 non mi pare abbiamo sentito il dovere di devolvere almeno una parte dei loro indennizzi alla sanità pubblica.

Maurizio Conti

Referendum/2

Italiani pavidi

verso il riformismo

Gli sproloqui in TV di sostenitori e oppositori sul referendum per la riduzione dei parlamentari richiama al referendum renziano che propose l'abolizione del Senato, ovvero meglio e di più di quello attuale, e fu bocciato duramente. Così siamo noi Italiani: pavidi del riformismo vero per risolvere i problemi, disponibili al compromesso che non smuova le cose come stanno; infatti abbiamo mantenuto per circa mezzo secolo lo stesso partito - la DC - al Governo (anzi anche più a lungo sotto forma di Forza Italia), lasciando che si polarizzassero fino all'estremismo le tendenze politiche, private dell'alternanza, e preferendo l'immobilismo al mutamento; per poi essere forse costretti un domani (non sia mai) ad accettare soluzioni di forza.

Flora Dura

Scuola

Accanimento

terapeutico

La scuola sta per partire, anzi no, forse. Qualche scuola è già partita, altre partiranno il 14 settembre, altre il 24. Come al solito in questo Paese c'è la massima confusione. È successo con il virus, succede ogni giorno con la miriade di norme che si accavallano, sta succedendo ancora con la scuola dove sembrerebbe addirittura che le graduatorie per le supplenze siano sbagliate. È così. Facciamocene una ragione. Ormai anche solo parlare dei mali di questo Paese equivale ad accanimento terapeutico. Ognuno dovrebbe avere l'umiltà di fare le cose che sa fare e invece tutti aspirano agli incarichi più prestigiosi e remunerativi, tutti vogliono comandare. Ma ne sono capaci?

Lino Renzetti

Inverno

Istruzioni

per sopravvivere

Quello che ci aspetta sarà un inverno apocalittico, non perché sentiremo le trombe del giudizio universale o perché attraverseremo le nefandezze di una nuova peste ma semplicemente perché la confusione normativa, informativa e i tanti timori ci getteranno nel caos. Proviamo a immaginare una fredda giornata di dicembre: con il freddo quanti virus verranno a trovarci? Risultato: ambulatori e telefoni presi d'assalto, la gente vedrà Covid in ogni angolo di strada come vietcong nella giungla e i medici che rimpiangeranno amaramente di non essere in pensione. Secondo voi, quanta gente ci sarà con tosse e febbre a dicembre? Almeno sessanta milioni di Italiani, dopo 37,2 il terrore serpeggerà per le strade e la tachipirina si troverà solo su Amazon a 30 euro a scatola. Se le istituzioni anziché dare i numeri (in tutti i sensi) fornissero informazioni utili, pragmatiche e sensate si eviterebbe una pericolosa psicosi di massa che potrebbe mandare in tilt qualsiasi sanità, anche la più attrezzata. Proviamo allora ad essere pragmatici con una serie di indicazioni di buon senso senza avere la pretesa della sfera di cristallo dei presunti contabili dell'epidemia: 1- fare il vaccino antinfluenzale, non ti difende dal covid ma avremo un problema in meno. Dai 6 anni ai 60, chi può, lo faccia, dai 60 in su si aggiungono altre mille buone ragioni per farlo. 2- Non cadere nel delirio per una temperatura che supera i 37; chiamare il medico e sentire telefonicamente le sue linee guida, ascoltare anche la nonna che ne sa una più del medico. 3- non affollare gli ambulatori medici e i pronto soccorso, perché dove si affollano dieci persone il virus ne infetta venti, la casa e il telefono sono strumenti più sicuri. 4- tenere un buon contatto con la realtà: non tutto è covid e non tutto il covid finisce male, siamo in inverno e se Occam aveva ragione l'ipotesi più semplice è la più probabile: i raffreddori invernali e l'influenza sono molto più comuni del covid, non saltare subito all'estrema unzione. Latte e miele e un po' di tachipirina, qui ha ancora ragione la nonna quando dice che l'influenza è la malattia delle tre L ; lana, latte, letto. E, soprattutto, a scuola cerchiamo di arrivare alla lavagna a testa alta e con la testa piena di informazioni e buoni propositi e non con il banco a rotelle che fa tanto invalidità civile. La mascherina tenetela su, così ingannerete il virus e forse anche l'insegnante: hai visto mai che non vi riconosca?

Enzo Bozza

