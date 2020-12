Ladri e truffatori

I finti

protettori

Vivo sola, abito nella casa in cui sono nata, non sono giovane, ma non ancora demente. Avevo informato già sulla mia pagina Facebook, ma evidentemente il Gazzettino viene più letto. Qualche sera fa, verso le 21.30 qualcuno suonò il campanello alla mia porta. A mia domanda si qualificò per una persona inviata dalla Questura, e pertanto chiedendo di entrare in casa per proteggermi. L'accento era tipicamente veneziano. Tranquillamente ringraziai facendo presente che avrei immediatamente preso contatto con il 112. Come prevedibile non ebbi risposta, né cenno alcuno: il soggetto era sparito. Le scrivo per far presente a chi riceve scampanellate, avvisi anche telefonici o altro, da persone che si presentano come protettori (anche eventualmente dando notizie di disgrazie accadute a parenti), che la soluzione consiste nel citare il mitico 112. Semplice, no?

Maria Luisa Semi

Uso disinvolto

Mascherine, a Venezia

nessun controllo

In un momento così confuso ed incerto, in cui ogni giorno sale l'apprensione, l'allarme contagi e la conta dei morti, c'è un interrogativo che mi tormenta: riguarda le mascherine che ormai andrebbero indossate quasi ovunque. Gli esperti affermano che quelle di stoffa servono a poco o niente, eppure le vendono un po' ovunque e moltissime persone le usano nel silenzio dell'informazione che, purtroppo, non fa chiarezza. Ma c'è anche chi fa di peggio usando la sciarpa a mo' di mascherina chirurgica. Ci sono poi i fumatori che ovviamente sono autorizzati a tenerla abbassata durante la sana e ripetuta pratica dell'avvelenamento dei polmoni, per non parlare dei fumatori di pipa (per fortuna pochi) che se la infilano in bocca quando escono di casa e la dismettono solo quando rincasano. E poi quelli che la mascherina non la portano proprio, chi la porta solo sulla bocca e chi la usa come coprigola, chi la tiene abbassata per telefonare. Insomma, e qui mi rivolgo a lei nella speranza di una risposta, la domanda che sorge spontanea è: ma a chi è affidato il compito di controllare che le regole vengano rispettate? A Venezia io non vedo Vigili, Carabinieri, Militari, Guardia di finanza o Polizia a controllare che le norme vengano rispettate. E allora? Ognuno può fare ciò che gli pare? Sui battelli, marinai e capitani fanno un ottimo lavoro e (fatto salvo qualche raro caso) le persone (controllate a vista e in caso richiamate) si attengono al rispetto delle regole che altro non sono che il rispetto del prossimo. Basterebbe che anche in città ci fosse un analoga attenzione da parte delle forse dell'ordine. Venezia è una città relativamente piccola, pensi che bello se potessimo vantare il record di città a contagio zero!

Roberto Zamberlan

Bomba mediatica

Covid, il popolo

ormai è saturo

La metodologia diversa che é stata scelta per la gestione della seconda ondata pandemica rispetto alla prima, e cioé non un lockdown totale e generale, ma restrizioni e chiusure progressive e successive emanate dal governo centrale attraverso i DPCM e dalle regioni, con le sue rivendicazioni di autonomia, sta producendo una indifferenza per saturazione nella popolazione italiana, che spegne i televisori quando si parla della crisi sanitaria nei telegiornale, o ci si alza dal divano per fare qualsiasi cosa pur di non continuare a sentire le solite notizie e commenti. La stampa scritta e televisiva, che sono cadute in una specie di semimonopolio del tema sanitario non hanno contribuito a coinvolgere seriamente gli italiani né a portarli a maggiore attenzione e responsabilità. Si é prodotto un effetto paradossale: a furia di ripetere insistentemente lo stesso messaggio, questo ha saturato l'interesse dei cittadini che lo ascoltano svogliatamente. Alla fine, lo sforzo di dare priorità alle conseguenze economiche che sarebbero derivate da un secondo lockdown totale ha indebolito l'efficacia della misura. Come se ne rimedia?

Hugo Marquez

Venezia

Discriminazioni

Le lamentele

dei bengalesi

Sono rimasto molto perplesso nel leggere le dichiarazioni rilasciate dal portavoce della comunità Bengalese nell'articolo del Gazzettino nell'edizione di Venezia. L'articolo fa riferimento all'appello lanciato dal portavoce della comunità Bengalese in cui chiede un aiuto per la propria comunità in difficoltà economica causa covid lamentandosi come se ci fossero dei comportamenti assistenziali discriminatori nei loro confronti. Sintetizzando sostiene che nel giorno dell'acqua granda loro sono accorsi in aiuto dei veneziani perché si sentivano parte della città e che essendo occupati in hotel, ristoranti, bar e negozietti si sentono parte del tessuto economico di questa città e quindi adesso sono loro ad abbisognare di aiuto. Buttando lì un avviso che suona come una ipotetica e poco simpatica minaccia sostiene che fino a questo momento i membri della comunità sono riusciti a comportarsi bene ma ha timore per il futuro. Quindi in buona sostanza, vista la difficoltà, richiede per la sua comunità aiuti dallo stato più concreti rispetto a quelli sinora ricevuti. Mi permetta di far notare al portavoce della comunità Bengalese un paio di cose. Certamente saranno intervenuti in occasione dell'acqua granda in considerazione dei numerosissimi negozi/magazzini/banchetti che hanno in gestione/affitto/subaffitto o di cui sono titolari a Venezia e certamente, lavorando in ristoranti,vbar, hotel, sono parte del tessuto occupazionale di questa città ed è per questo motivo che, per quanto sicuramente miseri e mal distribuiti, gli aiuti sin qui a loro giunti dallo stato italiano sono assolutamente gli stessi ricevuti da tutti gli italiani. Quindi caro portavoce la barca in cui siamo è purtroppo esattamente la stessa e non pretenda un occhio di riguardo per la sua comunità perché questo sì sarebbe decisamente discriminatorio.

Riccardo Ventura

Classe politica

L'Italia

stravolta

Signor Morra: dovrebbe semplicemente dimettersi e sparire. Non è degno del ruolo che ricopre. Signora Azzolina: probabile scheletro nell'armadio. Da universitaria era iscritta in due Atenei contemporaneamente. Cosa proibita! Recovery Fund: una task force incredibile! Trecento cervelloni con a capo trenta top manager con a capo due Ministri per arrivare, infine, al Presidente del Consiglio. Cosa ci stanno a fare un migliaio di politici? Quante commissioni hanno istituito i due governi Conte? Con quali costi? E questo è solo un niente del tanto negativo espresso. Pensare che si presentarono con programmi e promesse da stravolgere l'Italia. La stanno, invece, portando alla rovina. Povera Italia e poveri noi.

P.P.B.

