La tragediaIl preside suicida:troppe 7 scuoleCon tutto il rispetto e anche dolore per l'umana vicenda del preside suicida a Venezia, mi chiedo quale stravolgimento della burocrazia abbia potuto assegnargli ben 7 scuole veneziane da dirigere. Ricordando le difficoltà dei miei ultimi anni d'insegnante, con casi di bullismo, extracomunitari da integrare, consigli dei docenti e collegi fiume, genitori non sempre educati e rispettosi da affrontare, non oso immaginare come possa un preside, a cui va la responsabilità finale di allievi docenti...