CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La svoltaL'economia sottomessaalla politicaHo letto con interesse l'articolo del professor Ricolfi che affrontava il tema dell'eventuale nazionalizzazione in Italia di alcune imprese economiche di interesse pubblico. Mi sembra che l'autore dell'articolo non fosse favorevole a tale manovra e questo per argomentazioni di tipo economico-fiscale, in quanto la nazionalizzazione comporta certo un onere economico per lo Stato, che può essere costretto ad affondare maggiormente le mani nelle tasche dei cittadini. Io tuttavia, al di là del problema...