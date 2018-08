CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La sovrapposizioneRoma/Venezia, conflittosulla lagunaI tragici eventi di questi giorni nella Laguna di Venezia danno nuova attualità all'eterno conflitto di competenze tra Enti pubblici, Ministero, Regione, Comune. In questo caso il non risolto problema del federalismo, alias decentramento amministrativo, con le note riforme costituzionali, diviene il fulcro del problema della giurisdizione. Ebbene ancora oggi il soppresso Magistrato delle acque vive quale Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige...