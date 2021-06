Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La replicaLa burocrazianon dipende dall'UlssLa lettera con cui una lettrice lamenta di un percorso di assistenza protesica che si è complicato, pubblicata dal Gazzettino, dice in realtà, almeno in parte, di una vicenda di semplificazione. Tutto era più semplice in passato, scrive la lettrice: e in sostanza lei stessa certifica di come nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima è stato possibile realizzare, per alcuni anni e fino a poco tempo...