Ieri è apparsa una lettera intitolata Omertà sulla salute, che merita alcune considerazioni in risposta, doverose per chi abbia ancora a cuore il rispetto per la civile convivenza e per quel senso del limite che insieme stanno alla base - o forse non è più così - del vivere dentro la società. Fino a prova contraria, i medici e tutti coloro che operano in sanità operano rispettando le leggi che regolamentano la loro professione. Molti di loro, proprio per la scelta fatta di operare nella sanità, si dedicano al loro lavoro con un supplemento di dedizione e di entusiasmo; e allora non è concesso a nessuno associare il servizio sanitario a termini quali omertà, malavita, associazione a delinquere, come fa la persona che firma la lettera in questione. La crociata avviata da questa persona è nota: nasce - lo si evince dalla lettera - da un lutto personale, a margine del quale secondo la signora non sarebbero state messe a disposizione di un familiare in fin di vita, le sufficienti attenzioni, al fine di lenirne le sofferenze, o addirittura di mettere fine alle stesse. Ebbene: al contrario, il paziente in questione è stato accudito, assistito e curato, fino al termine della sua vita, secondo le leggi e secondo coscienza e con piena dedizione da parte dei sanitari, non essendo consentiti gli altri percorsi, ipotizzati o inseguiti da chi viveva da familiare la vicenda. La fatica dei familiari, in questi casi, può essere grande; ma solo chi ha perso il senso del limite può pensare di trasformare i medici e la struttura che assiste in un consesso criminale. Non è concesso a nessuno generalizzare in questo modo, tantomeno a chi - a proposito di omertà, l'autrice della lettera non lo dice! - ha avuto quanto alle sue richieste inapplicabili, un confronto ampio, con tutti gli interlocutori: con i medici, con il Reparto, con l'Ospedale, con gli organi competenti del Servizio sanitario regionale. A volte i muri invalicabili si costruiscono nella mente, e rendono impossibile una chiara visione della realtà. Non per questo diventa lecito, ed è anzi gravissimo, diffondere l'idea di un servizio sanitario che opera contro l'utente e contro le regole deontologiche e del vivere civile.

L'ennesima perla di questi incompetenti legislatori si è compiuta con l'introduzione dell'obbligo della tracciabilità dei pagamenti per le prestazioni sanitarie da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Una assurda caccia alle streghe che pretenderebbe di stanare le micro evasioni ma che in realtà fa solo ridere perché è una contraddizione nei termini in quanto chiedendo, e ottenendo la ricevuta fiscale per una prestazione, di fatto non c'è più evasione, anche se pagata in contanti. Certo, se uno paga una regolare fattura sanitaria con del contante, in quel contante potrebbe esserci stata una evasione precedente, quando quel contante è entrato in possesso del pagatore, ma non in quel momento! E allora cosa serve questa norma? A scongiurare l'evasione per procura o dilazione? È una sciocchezza totale che non poteva che partorire da menti ossessionate che vorrebbero il controllo totale sui cittadini, da illiberali e demagoghi che non sapendo, o non volendo, combattere la vera evasione, quella dei grandi capitali e della finanza, si abbatte sul povero pensionato. Perché, chi farà dannare di più questa stupida norma? Chi più spesso ricorre alle cure sanitarie ovviamente, e quale categoria ricorre di più alle suddette cure? Gli anziani che tra l'altro sono la categoria meno avezza ai sistemi di pagamento elettronico/digitale e anche agli assegni. Costoro cosa faranno, assegni di poche decine di euro per un esame? Bonifici in banca? Non sono molti quelli che si districano con le app o le carte di credito e questa norma complicherà ulteriormente le loro vite. Siamo alle comiche, se non ci fosse da piangere, ma tant'è.

Questo tira e molla sulla votazione per dare l'immunità o meno a Salvini, sul caso Gregoretti, è imbarazzante. Sintomatica della paralisi del governo. La maggioranza vuole posticiparla a dopo le elezioni in Emilia Romagna, con l'evidente scopo di vedere l'esito prima di decidere se salvare Salvini o consegnarlo ai magistrati di Catania. Davvero un brutto spettacolo. Non credo che anche dovesse essere processato (cosa di cui dubito), Salvini avrebbe delle conseguenze penali del suo operare. È probabile che i giudici accolgano la sua tesi autoassolutoria e cioè che ha agito nelle sue funzioni di ministro, per il bene del paese. E la cosa andrebbe archiviata. Con tutta probabilità. Ma, se cosi, fosse, si creerebbe un pericoloso precedente. Altri ministri potrebbero ritenersi liberi di compiere azioni coercitive con la stessa scusante. E sentirsi molto più liberi nelle loro azioni di violare qualsiasi legge dello Stato in nome del bene comune. In teoria, alcuni potrebbero anche pensare di non essere giudicabili di fronte alla legge e questo potrebbe rivelarsi un'arma molto potente in mano a politici senza scrupoli. Il presidente americano è attualmente sotto impeachment con l'accusa di aver abusato del suo potere e ostruito il Congresso cercando di evitare le imputazioni. Il riferimento mi sembra analogo alla richiesta di impunità per Salvini il quale sta già sfruttando in campagna elettorale la sua posizione di vittima (a suo dire, naturalmente). È pur vero, come afferma l'ex ministro, che anche Conte e Di Maio, che lui chiama in causa, erano al corrente di quanto succedeva. Ma, la propaganda contro l'invasione sta tutta in capo al leader della Lega e i suoi due alleati di governo l'hanno avallata per convenienza politica. E la convenienza politica non può dettare l'agenda di un governo troppo a lungo senza che questo abbia conseguenze disastrose sia sul piano politico, etico e morale.

Con le dovute eccezioni l'area moderata è la meno incline ai colpi di testa e alla violenze, più congeniali a quelle ideologizzate di sinistra ed estrema destra. Constatazione che dopo settant'anni di democrazia ancora predomina nella lotta politica del Belpaese. Emblematico il titolo in prima pagina de La Repubblica di mercoledì: Cancellare Salvini. Con un risalto degno d'un evento che, a mio parere, potrebbe tradursi come stimolo istigatore in menti settarie prive di sinderesi. Non è la prima volta che succede in questo sventurato paese. Di lutti, sulla falsariga, ne abbiamo avuti abbastanza per consigliare di abbassare i toni del confronto politico. Gli avversari politici vanno combattuti sugli indirizzi di governo, non con false affermazioni infamanti. Fino a quando il fair play non sostituirà questa barbara consuetudine, il nostro sistema politico può solo definirsi un'anomalia, che non vuol dire democrazia.

