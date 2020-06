La replica

In merito alla lettera pubblicata sul Gazzettino, a firma del signor Giuliano Agostinetti, che si presenta come piccolo azionista di Cattolica Assicurazioni, riteniamo che sia opportuno ricordare alcuni elementi. Nel corso degli anni, Cattolica ha sempre proposto e approvato dividendi in favore di tutti i soci e azionisti, con un dividend yield medio che, dal 2009 al 2019, risulta essere tra i più alti nell'intero comparto finanziario italiano. La solidità e la crescita sono stati sempre i riferimenti ai quali il management si è ispirato anche in questo periodo così complesso, come ribadito da S&P che ha confermato il rating BBB nonostante l'impatto della pandemia e la volatilità nel breve termine del Solvency II ratio. Cattolica ha anche avviato da tempo una riforma statutaria che l'ha resa protagonista nel mercato finanziario, senza perdere il rapporto con il territorio, favorendo coesione sociale e stabilità: dal passaggio al modello monistico, all'ultima riforma della governance della società che sarà sottoposta alla valutazione dei soci nelle prossime settimane, il nostro cammino procede verso la realizzazione di un soggetto finanziario che possa fieramente dichiararsi una best practice internazionale.

Ci pare dunque fuori luogo paragonare la storia di due banche popolari, non quotate, a una società assicurativa quotata dal 2000 che, nonostante la fase turbolenta nei mercati finanziari, opera quotidianamente per garantire solidità, innovare e generare valore per i propri stakeholder. Il punto di vista dei soci è per noi centrale nella definizione delle azioni da intraprendere: saremo ben lieti di ascoltare l'opinione del signor Agostinetti, come di tutti gli altri associati, nella prossima assemblea del 27 giugno, luogo deputato al confronto e alla condivisione tra la Compagnia e la propria base.

Ufficio Stampa Cattolica

Verona

Cito testualmente la recentissima dichiarazione della viceministra Laura Castelli: Ci sono tantissime risorse che abbiamo, ma non riusciamo a spendere. Questo per dire anche che non è proprio il caso di ricorrere al prestito del MES. Altrettanto è stato detto da un altro esponente del M5S qualche giorno prima. Non solo quel partito è contrario ai prestiti europei, ma anche altre formazioni, per ragioni diverse, in particolare i previsti condizionamenti. Ma quello che stupisce nelle dichiarazioni, per nulla solitarie, dei nostri governanti è che vi è una montagna di soldi congelati, che non si riesce a spendere a causa di clausole e divieti misteriosi al comune cittadino, nonché agli stessi esperti incapaci di spiegare la storica paralisi. La domanda obbligatoria è questa: Che ci sta a fare la politica. È proprio impossibile mettere in moto i soldi degli appalti, di tante opere e di conseguenza l'economia? Che ci stanno a fare le opere autorizzate, incompiute o nemmeno iniziate?. Altrettanto si potrebbe dire della burocrazia e di possibili decisioni spesso a costo zero, ostacolate da una cultura che non vuol morire. L'incapacità di spendere bene i soldi, di fare progetti... è uno dei problemi chiave del nostro povero Paese, assai visibile per i fondi europei. Di fronte a tale situazione è facile il sorriso poco compiacente dell'Europa, come le accuse, per nulla velate, di essere un Paese con il massimo risparmio, purtroppo solo congelato. In questa fase di ripresa per il Covid 19, si osserva soprattutto una frenata universale da tutte le parti, una complicazione di regole e divieti che spesso nulla hanno a che fare con la sicurezza, ma solo con un rallentamento ingiustificato del nostro vivere, che è poi l'antidoto più forte al male fisico e dell'anima.

Luigi Floriani

Conegliano (Tv)

Ma possiamo chiamare democratico un Governo che prende le decisioni tutte fuori dal Parlamento? Un Governo che chiede a deputati e senatori di fare da notabili di decisioni prese altrove. Conte ci sta provando in tutti i modi di far coincidere il potere con la sua persona, inventandosi sempre nuove figure di controllo che dipendono solo da lui. Adesso si è inventato gli Stati Generali di Luigi XVI pur sapendo bene come è andata a finire.

Enzo Fuso

Lendinara (Ro)

Non ha suscitato entusiasmo la notizia dello show elettorale organizzato per Conte, Di Maio e di coloro che essendo di quel gruppo politico si ritiene siano Vip come i vari Sassoli, ecc. L'evento si terrà in una sede sfarzosa e troppo elegante. Di fronte ai tanti che faticano ad arrivare a fine mese sfileranno cortigiani, intrusi, curiosi e joker vari. Mentre i pochi che contano qualche cosa si collegheranno brevemente da remoto. La gente comune in questi tragici momenti non accetta più queste sceneggiate. Prova ne è la contestazione spontanea subita ieri da Conte allorchè era sceso da Palazzo Chigi in Piazza Colonna per una pausa caffè. Ha dovuto fare retromarcia e niente caffè. Un episodio che dice molto e ricorda quando Craxi fu bersagliato dalle monetine. Poco dopo dovette andarsene.

Luigi Barbieri

Si riaprono i teatri, le discoteche, ma i distretti sanitari sono ancora chiusi. Evidentemente sono più importanti della salute. Bisogna telefonare per prenotare l'accesso alla struttura. In poche parole bisogna prenotare per prenotare. La prenotazione telefonica è pressoché impossibile. Questa volta il nostro presidente ha creato un sistema complicato per cose semplici.

Mario Carlon

Nelle prime fasi dell'emergenza la sanità italiana ha ricevuto e riceverà molti milioni di euro. Sperando che il loro utilizzo sia attento, veloce e senza sprechi, mi chiedo invece come farà l'Inps a non scoppiare? Già da qualche anno a causa dell'accorpamento del settore pubblico in quello privato, voluto dall'allora presidente del consiglio Monti, ha dissestato l'ente, immaginiamo oggi, dove gli esperti prevedono un buco di circa 55 miliardi entro il 2023. Se la Ue tra un mese ci regalerà 80 miliardi a fondo perduto spero che gran parte vadano a risanare le casse dell'Inps, altrimenti pensioni addio.

Rimo Dal Toso

Padova

Ho letto l'ultima decisione del Governo sul passaggio delle grandi navi in laguna a Venezia ed ho letto che tali navi saranno inviate a Marghera, scavando canali o peggio scavando nuovi canali! Desidero ricordare con forza quanto da anni va dicendo il Prof. D'Alpaos dell'Università di Padova grande esperto di idraulica il quale ha sempre detto che i nostri antenati hanno sempre grandemente rispettato la laguna e le sue acque e che scavare i canali lagunari o peggio scavarne di nuovi significa condannare a morte Venezia perchè in questo modo l'acqua del mare entrerà in laguna con più forza causando maree sempre più alte sconquassando così l'intero ecosistema della laguna! Mi pare un disastro annunciato e chi prenderà questa grave decisione deve assumersi sin da ora tutta la responsabilità.

Franco Rinaldin

La questione dei monumenti o delle statue etichettabili come appartenenti all'ideologia razzista' o suprematista' andrebbe risolta culturalmente alla radice e non certo rimuovendoli sic et simpliciter, come la montante onda iconoclasta statunitense ed in parte europea vorrebbe fare. In che maniera? Attraverso una loro efficace storicizzazione. Storicizzare un monumento significa fare in modo che esso comunichi' una storia chiara, inequivocabile, quale segno' della sua epoca storica.

Massimo Tomasutti

