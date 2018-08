CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La replicaIl lavorodel deputatoCerta Mariateresa Bazzaco di Pederobba, in riferimento ad una mia lettera sulle responsabilità politiche per il crollo di Ponte Morandi a Genova, scrive che, essendo stato anch'io un parlamentare, dovrei tacermi. Evidentemente la signora, in un periodo di caccia all'untore, non sa distinguere tra i politici corrotti e quelli con la coscienza in ordine e privi di precedenti penali. Alla sua prossima uscita, onde chiarire i suoi dubbi ed evitare seguiti legali, veda di verificare presso qualsiasi archivio, ma...