LA RASSEGNA

MONTEBELLUNA Un cartellone di 30 eventi culturali riuniti sotto un unico nome Sogni d'estate: si presenta così l'edizione 2020 del calendario estivo promosso dall'amministrazione comunale montebellunese. Una lunga carrellata di iniziative che, in programma in luoghi aperti della città, spazia dalla musica al cinema, dall'archeologia all'astronomia accompagnando grandi e piccoli fino a settembre Dopo l'esordio di venerdì 10 con un evento al museo civico dedicato alle serate dell'astronomia, l'iniziativa entra infatti nel vivo domani, giovedì 16 luglio, dalle 21 alle 22,30 nelle vie del centro con Montebelluna in cartolina: passeggiata nella città che cambia. Tra fontane girovaghe e piazze in continua rivoluzione, foto d'epoca e cartoline accompagnano in un percorso lungo le vie della città, raccontando come è cambiata Montebelluna nel corso degli ultimi 150 anni.

I PROGRAMMI

Venerdì 17 luglio alle 21.15, poi, al parco Manin, dove c'è il cinema all'aperto, sarà la volta di 1917 di Sam Mendes. La proiezione di 1917, film record d'incassi con 10 nomination all'Oscar e un cast d'eccezione, offre lo spunto per ripercorrere 100 anni di storia tra Grande Guerra e grande schermo. Introduzione a cura del MeVe. Il martedì successivo, invece, l'Antropocene verrà raccontato, sempre al parco, attraverso immagini spettacolari e dal forte impatto visivo e sonoro. Una serata per riflettere e confrontarsi su questo tema attuale, ma allo stesso tempo millenario. Interviene Marirosa Iannelli, presidente del Water Grabbing Observatory.

RACCONTI

Mercoledì 22 ci saranno Fantastici racconti, letture straordinarie e giovedì 23 They shall not grow old-Per sempre giovani di Peter Jackson. Dopo aver sempre immaginato la Grande Guerra in bianco e nero, il film di Jackson, attraverso il montaggio di oltre 600 filmati d'epoca restaurati e colorati, fa rivivere la storia in tutte le sue sfumature. Non mancano poi appuntamenti musicali, come Mozart live in concerto in piazza Dall'Armi, una serata in musica per rivivere le note dagli anni '70 ad oggi o Il museo in centro del 28 luglio. «Si tratta di una programmazione -spiega l'assessore alla cultura Debora Varaschin- messa a punto dalle istituzioni culturali - la Biblioteca, il Museo civico, il MeVe e l'Ufficio cultura - e che racchiude varie tipologie di appuntamenti: dalla musica, al teatro, cinema, filosofia, natura, archeologia, storia, incontri con l'autore e molto altro. Il tutto pensato per proporre un calendario vario e appetibile per vari target ma che allo stesso tempo fosse rispettoso delle attuali norme anti-Covid19. Anche per questo sono stati privilegiati gli spazi all'aperto: dal centro, al Parco Manin, a Piazza Dall'Armi, a Piazza Sedese, al Parco del MeVe, al Vigneto Amistani Guarda. Confermato anche il Museo civico che aprirà le porte per alcuni eventi».

Laura Bon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

