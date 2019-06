CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La RaiPiù importante Tottidel carabiniere mortoLa Tv pubblica italiana è una vergogna che mi fa accapponare la pelle, e non solo per i programmi spazzatura che la invadono dalla mattina alla sera, a quelli ci si abitua e si cambia canale con repulsione, ma quanto avvenuto nel pomeriggio di lunedì 17 è un qualcosa che travalica l'abominio: su televideo, le pagine di notizie della RAI, la prima e più grande notizia riguardava l'addio di Trastevere Totti alla Roma, a parte che questo denota come il romanume della Rai, consideri noi veneti...