La proposta

Via Ambrosoli,

sono d'accordo

Ho appena letto occasionalmente (non sono veneziano) la proposta di Roberto Papetti di sostenere la dedica di più vie a Giorgio Ambrosoli. Sottoscrivo in pieno.

Angelo Vigorelli

Buon Natale

I presepi e

gli influencer

Tramite il Gazzettino intendo aggiornare tutti gli influencer insegnanti del vuoto interiore, così bisognosi di apparire diversi, che non nonostante costoro i Presepi sono stati visitatissimi ovunque. Peggio per quegli influencer mancati che si sono persi ancora un'occasione per rivelare a sè medesimi, che fatti fummo per apprendere virtute et conoscenza. Felix Navidad.

Stevanin Alberto

Cambiamento

Non ci serve

l'uomo forte

Volevo intervenire sul dibattito che in questi giorni si fa sui media e talk show, dove si dice che in Italia per rialzarsi e far crescere questo bel paese, serve un uomo forte, perché no una donna forte? Penso che sia diventato un modo di dire desueto. Quante volta si è sentito dire in passato la donna di ferro, riferito a qualche premier straniera. Solo che in quei paesi essere chiamati così aveva terreno facile, visto che i cittadini governati da lei, non sono gli stessi nel nostro paese. Da noi, territori di ampia attrattività paesaggistica, di risorse culturali, turistiche eccellenti ecc. ecc., non serve l'uomo o la donna forte per cambiare e elevare il Pil; ma cambiare radicalmente le cose negative che ci trasciniamo da decenni e decenni sul groppone. Serve sostituire il Dna di una parte di tanti connazionali, basta vedere l'ultima eccellente operazione di criminalità al Sud, con l'arresto di tanti insospettabili delle istituzioni. Non si può dall'oggi al domani debellare criminalità e corruzione. Criminali che estorcoano tanti imprenditori onesti che danno lavoro alla gente, scortati da anni dalle forze dell'ordine. Siamo ancora a crescita zero e sempre davanti alla Grecia. Quindi essendo uno dei più belli paesi al mondo , ne siamo tra più corrotti; possiamo ancora aver speranza nel cambiamento e dell'uomo forte?

Francesco Pingitore

Belluno

Clima

Per favore, non

tocchiamo i libri

Leggo sempre le lettere del signor Celeste Balcon, anche la mia visione politica è opposta. Mi piace leggere le opinioni in contrasto con le mie perchè mi permette di capire i punti deboli di chi ha idee diverse. Nell'ultima lettera apparsa nel Gazzettino del 20/12/19 il signor Balcon affronta un tema molto discusso in questo periodo: i frequenti disastri ambientali dovuti ai cambiamenti climatici. Giustamente il signor Balcon ci ricorda che i grandi disastri naturali dovuti a terremoti, alluvioni, cicloni, incendi su vaste aree sono avvenuti in ogni epoca e in ogni continente; anche se ammette che buona parte dell'inquinamento del pianeta si deve attribuire all'intervento umano. Quello che però mi sorprende della lettera di Balcon è la conclusione in cui si legge: ... quanti libri posti sul mercato e quanti alberi tagliati per produrre carta per stamparli. A parte il fatto che oggi le nuove tecniche industriali permettono di riciclare la carta e le nuove tecniche agricole permettono di far rinascere gli alberi, con tutte le cose super inquinanti nel mondo dei consumi selvaggi proprio con i libri bisogna prendersela? Un solo esempio: nel pianeta giorno e notte sono in movimento notte e giorno oltre due miliardi di automobili inquinanti. Molti vengono usati per usi che si potrebbero evitare. E nei consumi superflui ci sono migliaia di cose che inquinano più dei libri. Senza i libri non ci sarebbe civiltà.

Franco Vicentini

La sospensione

Ulcera, ridateci

quel farmaco

Si sta verificando un fatto molto grave in quanto hanno sospeso il rifornimento alle farmacie di un farmaco anti-ulcera; tale farmaco è noto come antagonista del recettore H2 dell'istamina; poichè ci sono pazienti intolleranti agli inibitori della pompa protonica, tale farmaco risolta indispensabile per la cura dell'ulcera; i farmacisti dicono che il mondo dei farmaci è nel caos. I responsabili di tutto questo (agenzia italiana del farmaco e ministero della salute) sono pregati di risolvere il problema con la massima celerità perchè si sta compromettendo la salute dei cittadini. Ma a quali estremi sta arrivando l'Italia? Sperando in bene porgo distinti saluti.

Claudio Jannucci

Spresiano (Tv)

Questione di giustizia

Le Poste dicano

il mittente

Leggo la lettera di Daniela Zennaro che condivido assieme a dei miei amici. Le Poste si occupano di tutto, banca, assicurazione, gestione telefonica e altro, dimenticando il loro principale servizio: Per le raccomandate suggeriamo che si attivino due call-center in due città diverse, in modo di averne sempre uno libero e poter avere la patente subito. Inoltre suggeriamo che si comunichi sempre il mittente delle raccomandate, essendo diritto costituzionale di ogni cittadino sapere con chi si ha a che fare. Il regolamento interno proibisce di dire questo, asserisce il postino. Ma il regolamento non può essere contra legem. Pertanto si abolisca quella clausola e si dica al destinatario chi è il mittente. Per una questione di giustizia. Che cosa sono questi misteri.

Solo a ritiro avvenuto puoi sapere, oggi come oggi, di che si tratta. E questo non è giusto. Deve essere facoltà di ogni destinatario rispedire al mittente la posta non gradita.

Giorgio Zeni

Longarone (Bl)

Disagi

Acqua Alta,

mancanza gravissima

Apprendo da molti comunicati stampa che a seguito dell'acqua alta eccezionale di novembre le attività turistiche di Venezia hanno avuto un tasso di disdette e mancate prenotazioni senza precedenti che alcuni dicono avvicinarsi all'80%. E questo oltretutto per periodi nei quali non si prevedono fenomeni particolari. Mi domando se il Comune di Venezia e l'Azienda di Promozione Turistica, data la gravità della cosa per l'economia cittadina non avrebbero il preciso dovere di attivarsi con una campagna di comunicazione o almeno con opportuni comunicati stampa per informare i turisti potenziali sulla reale situazione che non è affatto preoccupante per i visitatori.

Il clamore e le immagini spettacolari dei media ad esempio non evidenziano che, cosa nota ai veneziani, il fenomeno anche nei momenti più gravi, dura poche ore e non impedisce di visitare la città. Spero che le autorità preposte si attivino rapidamente per rimediare a questa gravissima mancanza.

ing. Ernesto Mazzorin

Il sistema

Le perdite delle banche

risolte dai contribuenti

Da ragazzo mi mandavano a versare in banca i modesti incassi dell'aziendina di famiglia annotati con penna e calamaio sulla scheda. Le banche appartenevano ai discendenti dei fondatori e si diceva sicuro come in banca. Tranne per la Banca Romana di Sconto, a cavallo tra i due secoli, non c'erano crack bancari e quell'unico, dovuto all'intromissione della politica, era l'eccezione che confermava la regola, tanto che la fiducia negli Istituti di credito non ne risentì. Si tratta di anni fa, non di ere geologiche come il sistema di oggi potrebbe suggerire. Erano garantiti da controlli ricorrenti sempre senza sorprese. Tempi in cui contavano i fatti. Con la democrazia tutto è cambiato. Le banche non son più private nè controllate. E se la politica nei palazzi é quello che é, non è diversa nelle banche che signoreggia. Se gli alti gradi son decisi da politici influenti, i vari dirigenti non possono negare un prestito a chi è indicato dal rispettivo padrino. E poichè il creditore é insolvibile, si spera nella fortuna. C'é altro denaro, dal laborioso risparmio da gestire e con quello coprire le perdite. Almeno finchè si può. Poi si fa il crack ma non si va in galera per cosi poco e basta tacere qualche nome per sentirsi protetti. In quanto alle perdite, il denaro dei contribuenti risolverà fino alla prossima volta.

La democrazia funziona cosi; è il miglior sistema politico esistente. Per i privilegiati. Per altri, è un po' diverso.

Ivano Melandri

Beni primari

L'Iva sull'acqua

è al 22%

Casualmente oggi ho scoperto l'acqua calda. Mi spiego meglio: sono andato a fare la spesa presso un supermercato e mi sono accorto che l'acqua minerale è gravata dell' iva al 22%. Ma le sembra normale che in un paese governato ora dall'onnipresente Conte, un bene primario come l'acqua minerale sia gravato del 22% di iva al pari di una Ferrari? Mentre il latte è ovviamente gravato da un'Iva al 4%.

Giuliano Dori

Abano Terme (Pd)

I veri problemi

Noi e i politici

in televisione

Anche questa sera, come altre volte guardavo in tv un programma politico. L'argomento, manco a dirlo era Salvini con la nuova Lega. Poi nel proseguo il discorso approdava alla Diciotti e poi alla Gregoretti e poi alle Sardine o poi al solito Buonismo. Poi mi sono cadute le braccia sentendo la ex Presidenta Boldrini parlare di chiacchiere. Essendo di cuore duro non ho né riso né pianto. Parlassero di inizio mese di una azienda: affitto, condominio, bolletta luce, gas, commercialista, oneri bancari, oneri finanziari, acquisto materie prime ammortamenti e poi: stipendi, contributi, assicurazioni, sicurezza, manutenzioni e poi siamo a dicembre: tredicesima, Iva mensile acconto, Inps, Imu, Tasi, acconto tasse e tutto quello che adesso mi sfugge. E tutta la responsabilità civile e panale di un titolare e/o amministratore. E non si chiedono perché i negozi chiudono? Ho più di settanta anni, in bottega da quasi cinquanta. Io sono un artigiano parrucchiere fortunato e pensionato che ha dato lavoro a decine di persone nella quasi totalità donne. Una volta arrivava sera eravamo stanchi ma contenti, tutti. Adesso arriva sera siamo stanchi, delusi e dobbiamo spegnere la tv per non incavolarsi.

Lino Narciso Giacomin

Giustizia

Giusta la prescrizione

volta dai 5 Stelle

Sono sempre stato politicamente a destra, ma sulla prescrizione i 5 Stelle hanno il mio totale appoggio (forse l'unico elemento di convergenza); poniamo le due ipotesi in caso di accusa: se fossi colpevole intuitivamente la prescrizione mi farebbe molto comodo e non c'è bisogno di spiegazione; viceversa in caso di innocenza, chiediamoci: preferirei attendere lunghi anni in bilico in attesa della sentenza che però alla fine mi scagionerebbe ridandomi la piena dignità sociale o venir assolto con la forma dubitativa della prescrizione? Certamente sceglierei la prima ipotesi, come penso chiunque! Quindi la tesi di chi si oppone a tale riforma contestando il fine processo mai, sostanzialmente lo fa per procacciarsi un paracadute per il futuromeglio cautelarsi, se dovesse capitare a me meglio una scappatoia legale in più....

Roberto Bianchini

Treviso

