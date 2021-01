La proposta

Riduzione temporanea

di stipendi d'oro

Leggo sempre le Sue risposte ai lettori, apprezzo la pacatezza dei Suoi interventi, la lucidità e l'imparzialità dei Suoi scritti. Faccio una piccola provocazione, non potrebbero tutti i percettori di pensioni d'oro, stipendi favolosi, ridursele per 2/3 mesi? Potrebbe essere applicato un tetto massimo e l'eccedenza potrebbe essere utilizzata per i ristori di chi invece fatica ad arrivare a fine mese in questo momento così difficile. Durante il primo periodo della pandemia so che il Maestro del Coro del Teatro la Fenice ha scelto di dimezzare il suo compenso. Un grande plauso dunque al Maestro Claudio Marino Moretti.

Annalisa Ricevuti

La paghetta

Mio nipote

responsabile

Sul Gazzettino sempre più spesso si leggono commenti, anche da autorevoli opinionisti, riguardo a categorie privilegiate/tutelate, nello specifico dipendenti pubblici e pensionati. Riguardo ai dipendenti pubblici potrei condividere (avendo anche lavorato per un periodo). Ma come pensionato, dopo aver versato contributi (schei) per 42 anni No, mi diano indietro il Mio e a me va bene lo stesso! A proposito, mio nipote mi ha detto che se gli dò una paghetta mensile di 2/3000 Euri, valuterebbe di diventare responsabile!

Marco Molaro

Chi più, chi meno

Conte e Renzi

per Venezia

Vorrei far notare che il presidente Conte ha fatto per Venezia quello che da anni nessuno aveva mai fatto: ha fatto funzionare il Mose. Grande gioia e soddisfazione dei commercianti, intervistati il 3 ottobre, giorno della sua prima messa in opera, di coloro che hanno attività in città come ristoranti, bar e negozi di vario tipo, che hanno visto impoverirsi i loro incassi a causa dell'acqua alta. Ora abbiamo il Covid-19 da fronteggiare, ma sicuramente la ripresa ci sarà. Certo che il porto andrà spostato e si troveranno soluzioni anche con la proposta di far ormeggiare le navi turistiche alla fonda, come fanno i nostri dirimpettai delle coste adriatiche, con il risultato che ci sarebbe ancora più lavoro per gli operatori del porto e con nuove assunzioni. Vorrei anche ricordare che il governo Renzi, a pochi mesi dal suo insediamento aveva abolito il, Magistrato alle Acque ritenendolo inutile, dopo 500 anni di impegni. Era il 13 giugno 2014, data funesta. Questo solo per rendere alla Memoria quel che è dovuto.

Cristiana Moldi Ravenna

La spartizione

Quale

Recovery plan?

Deve o non deve pensare a tutti, il Recovery plan? Dev'essere ecumenico e inclusivo, oppure è meglio sia selettivo? Insomma ha ragione chi è in ottica redistributiva e sostiene che la pagnotta vada sbriciolata a pioggia, o chi vuole perseverare con gli investimenti finalizzati allo sviluppo, assegnando i fondi europei solo a imprenditori, industriali e esercenti? Assistenzialismo (atenismo) e liberalismo selvaggio (spartismo) sono due categorie storicamente morte e sepolte (per doping) ma con pulsioni riflesse da contemperare. Non so quale sia l'idea migliore, deciderà la maggioranza, però se ci dobbiamo orientare con il lume del darwinismo, facciamolo per bene, tenendo conto che Darwin apprezzava il meraviglioso istinto alla schiavitù delle formiche, ma fu anche un grande proto-animalista.

Fabio Morandin

Crisi di governo

La maggioranza

ci sarà

Martedì il premier Conte otterrà certamente una solida maggioranza al Senato, forse maggiore di quella appena sciolta; i vari senatori cosiddetti peones (transfughi, espulsi, rappresentanti solo di se stessi o di formazioni irrilevanti) voteranno certamente anche Lucifero piuttosto che ritornare alle urne rinunciando allo stipendio ed agli agi romani cui certamente non erano abituati; specie ora che con la prossima riduzione del numero dei parlamentari avranno la quasi certezza di ritornare ad essere i qualsiasi che erano senza nè arte nè parte, catapultati immeritatamente in un contesto dorato prima inimmaginabile!

Roberto Bianchini

Treviso

Le palestre

Ministri

senza sport

Condivido pienamente quanto affermato da Elena Salvini nella sua lettera sul Gazzettino del 17 gennaio. Purtroppo ho da tempo constatato che il nostro governo è affollato da ministri che, non avendo mai visto una palestra o non avendo mai fatto sport, non sanno nemmeno di che parlano e così cercano di tirare a campare spostando sempre più in avanti la data di apertura degli impianti sportivi. Oltre a ignoranti e incompetenti pure bugiardi.

Mauro Cicero

Mogliano Veneto (Tv)

La possibilità

Isolamento

alberghiero

Desidero dare una testimonianza diretta in merito all'accoglienza nella struttura alberghiera per persone positive, iniziativa che trovo degna di lode ma che viene definita su giornali e tv locali un flop. Noi abbiamo avuto un famigliare positivo. Quindi ci siamo chiusi in casa, siamo in 5, abitazione ad un piano. Dopo una settimana di cautele, e molte disinfezioni ci ha contattato il dipartimento di prevenzione per chiedere se riuscivamo a gestire l'isolamento a casa, ma non ci è stato detto che esistesse un'alternativa. Lo abbiamo appreso per caso. Penso solo che questa buona soluzione non sia stata comunicata adeguatamente.

Enrico

Pordenone

Actv Venezia

In 50 anni

nulla è cambiato

Da alcuni giorni Actv ha soppresso alcune linee di navigazione, tra cui la linea 3, diretto tra Murano e Piazzale Roma. Mi è sorta una riflessione. Cinquant'anni fa, ricorda?, l'azienda si chiamava ACNIL, le tessere di abbonamento erano in metallo rosso, la circolare non esisteva e Murano era servito dalla linea 5, i motoscafi...beh quelli erano gli stessi che sono in uso ancora oggi. Bene, cinquant'anni fa (1971) dalla fermata di Murano-Faro partivano per la Ferrovia 4 corse orarie (ai minuti 09, 24, 39, 54) che impiegavano esattamente 30 minuti per raggiungere la Ferrovia. Oggi partono 3 corse orarie (ai minuti 06, 26, 46) che impiegano 48 minuti per giungere in Ferrovia. Meraviglie del progresso!

G. Vianello

Murano (Ve)

Rai

Il volume

della pubblicità

Sul Gazzettino del 16 il sig. Gardenal, oltre che lamentarsi giustamente, secondo me, dell'eccesso di dettagli che ci vengono ad ogni ora propinati dalle reti Rai durante i servizi sulla pandemia in corso, critica anche la brutta abitudine di aumentare il volume della trasmissione quando mettono in onda la pubblicità. Io mi associo a questa critiche, ed inoltre ne aggiungo una che mi infastidisce ancora di più: perchè da un po' di tempo in quasi tutte le trasmissioni viene creato un accompagnamento musicale che sovrasta di volume la voce dei personaggi che stanno parlando? La decisione spetta ai registi delle trasmissioni oppure a qualche dirigente Rai? Penso che questa lettera non avrà nessun riscontro positivo, ma intanto... mi sono sfogato.

Vittorio Montesi

Venezia

Spostamenti

Case sì

figli no?

Ho capito che il Dpcm in oggetto prevede che i possessori di seconda casa possono raggiungerla, indipendentemente dalla regione in cui si trova e dal colore della zona di appartenenza, passando comuni, province, regioni. Io abito a Padova, in zona arancione, e posso muovermi solo all'interno del mio comune, non potendo, ad esempio, andare a far visita a mio figlio che abita nel comune confinante. A me questa non sembra una cosa corretta e mi sembra discriminante nei confronti miei e di tutti i cittadini come me.

Mario Niero

Padova

