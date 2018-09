CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La proposta Di MaioLavoro domenicale,questione di pagaForse, il signor Di Maio non lo sa, ma in Italia siamo in tanti che lavoriamo di festa e di notte, non ci sono solo i commessi dei centri commerciali, anche le relazioni con le nostre famiglie sono compromesse, eppure, tiriamo avanti. Se proprio vogliono fare qualcosa per chi lavora con orari disagiati, consiglierei di affrontare il problema da un'altra prospettiva. Lo sappiamo tutti che il malcontento, nasce dal fatto tale lavoro, non viene remunerato adeguatamente, che paghe di 1200 euro...