La prescrizione

Renzi non difende

gli italiani

Ma che fa Renzi, che significa la sua posizione di blocco sulla Prescrizione? Con questa posizione Renzi non difende (come invece afferma) la Giustizia per gli italiani, dal momento che sulla questione gli stessi magistrati non sono d'accordo e gli italiani sono in gran parte favorevoli alla abolizione; piuttosto conferma una certa tendenza a destra, al pensiero liberal-socialista (alla Blair) di cui veniva accusato dalla sinistra del PD; inoltre schierandosi contro il Governo fa il disfattista, forse senza rendersene conto, per insuperato bisogno di rivalsa contro l'ostracismo feroce di cui è stato oggetto da parte dei compagni. Peccato! Che delusione in chi, (e sono tanti, vedi il popolo delle Sardine) chiede da tempo e si augura che la Sinistra superi divisione e stagnazione per vedere, indicare e sostenere le esigenze del mondo nuovo in cui viviamo! Forse è già troppo tardi, come fu per altri della Sinistra prima di Renzi (Cofferati, Bertinotti...) o come è stato per i Movimenti che si susseguono (i Girotondi, i Grillini...) e non resistono. Eppure ora sembra essere proprio il momento per unire le forze e gettare le basi su cui ricostruire la Sinistra.

Flora Dura

Treviso

Diverse vedute

Vivere in montagna

ha ragione Corona

Due pareri contrastanti espressi pubblicamente. Quello dello scrittore-cittadino e quello del politico. Mauro Corona che esprime il suo disappunto a Carta Bianca per l'abbandono della Montagna e quello dell'assessore alla Sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin che esprime in un comunicato quanto è stato fatto per la Montagna: tanto, per il politico, poco, per il cittadino. Quale verità? Basta veramente poco: un soggiorno di un weekend da queste parti. In Cadore, che la Montagna la esprime tutta, nella sua Cultura e nelle sue criticità. Questa Montagna ha due poli di intervento: Cortina vacanziera e altolocata e Belluno, la provincia fantasma del Veneto, quella di Buzzati e niente altro, quella dei negozi del centro chiusi e in abbandono, quella che per arrivare a Venezia ci vogliono tre ore e svariati cambi tra pullman e treni. In mezzo, una Statale 51 che tra buche, frane e lavori in corso arriverà con i suoi duecento anni alle Olimpiadi, dio solo sa come... In mezzo, Pieve di Cadore, dove la casa di Tiziano vede una piazza vuota, negozi chiusi e un ospedale che sopravvive tra tagli, mancanza di personale e andiamo tutti a Belluno, perché in quell'Ospedale si fa tutto... Si prosegue per il Comelico, dove Sappada è scappata in Friuli e gli abitanti vanno in Ospedale a San Candido, Trentino. Puoi vedere a bordo strada gli alberi di Vaia, ancora li, testimonianza che una bufera non è il male peggiore. Lasciando la statale, puoi inerpicarti per i tornanti verso Cibiana a scuole unificate con una decina di allievi, e vedere trecento residenti avvolti dal silenzio rotto solo dai gitanti che si ricordano dei murales e del museo di Messner. E che dire di quei medici di base dislocati in tanti ambulatori di paese, alcuni con più di un ambulatorio per coprire un territorio che non può essere unificato come per i medici di città che lavorano in poliambulatori e per questo pagati molto di più. E che dire dei medici che lavorano in ospedale a Pieve con turni senza sosta e ferie perennemente in forse poiché nel reparto di Medicina sono rimasti in due, un reparto di Psichiatria chiuso e i tanto sbandierati punti nascita così rarefatti da costringere le gestanti alla via crucis della Statale 51 verso Belluno. Quando la politica si occupa del territorio, perché non viene a vedere? Mi dispiace per l'assessore, ma io sto con Mauro Corona perché le sue parole nascono dal disagio di chi vive in montagna, a Erto. E io vivo a Vodo di Cadore, da trenta anni.

Enzo Bozza

Incidenti stradali

I miti di questa

società economica

Si aggrava, con rituale ripetitività, il fenomeno degli incidenti mortali sulle strade d'Italia, del Veneto, in qualsiasi Comune di residenza. Senza distinzione tra aree geografiche, regole innovative, viabilità potenziate, sensibilità diverse. Oltre che in aggiunta alle tante e giuste campagne di prevenzione, il presidente del Veneto propone di collocare rottami di auto, risultato di gravi incidenti stradali, al centro di tutte le rotatorie libere. Memento per ricordarsi di correre più piano, rispettare le regole, non bere, non telefonare e non sballarsi nelle diverse movide. Un'iniziativa che ricorda molto i trevigiani teschi di gentiliniana memoria disegnati sull'asfalto in prossimità di incroci pericolosi, come pure le sagome di zebre posizionate dal Comune di Motta di Livenza a tutela dei passaggi pedonali. Oppure le finte sagome di vigili urbani adottate qualche anno fa a Bergamo, Arona, Cuneo riprendendo idee maturate all'estero. Tutto vero ma tutto inutile se continuiamo a insistere su simboli che dovrebbero educare gli automobilisti verso comportamenti più rispettosi delle regole. Mentre invece trovano solo indifferenza. Credo che le morti per incidenti d'auto aumenteranno statisticamente sempre di più nel tempo, nonostante la volontà politica, umana e morale di azzerare tante tragedie. Perché? Perché la società economica, produttiva e consumistica non è disposta a rinunciare a profitto e abitudini che derivano dal mito dell'auto bella e sempre più potente nelle prestazioni, all'indifferenza verso l'uso del mezzo pubblico per le brevi distanze, al mito della velocità, del divertimento notturno, del bere, dello sballo, della trasgressione in generale rispetto ai valori della moderazione. Tutte scelte e comportamenti che ruotano intorno all'auto e a quel mondo che gli è satellite.

Oscar De Gaspari

Giornata del Ricordo

Le parole

di Mattarella

Meravigliose e sacrosante le parole pronunciate dal presidente Mattarella in occasione della Giornata del Ricordo per commemorare le atrocità commesse dai carnefici di Tito nella Venezia Giulia. A mio parere è stato seppellito il cinico tentativo di alcuni nostalgici comunisti nostrani di negare la gravità di quanto accaduto in quel tragico periodo della nostra storia, arrivando al punto di dare un prezzo alla singola vita della vittima :un riduzionismo numerico degli italiani torturati e gettati nelle foibe come attenuante della pulizia etnica per soddisfare le mire annessionistiche jugoslave, come mera contabilità delle povere salme. La giustificazione collaborazionistica ignobile data allora dal Togliatti quale risarcimento per l'aggressione fascista e l'ostilità di altri comunisti verso coloro che stavano fuggendo dal paradiso titino dovrebbero invece far riflettere quei nostalgici nostrani e insegnare loro che la storia va letta per comprendere ciò che effettivamente accadde e non per sostenere a tutti i costi la storia della propria parte politica, altrimenti ognuno, comunista o fascista, pretendera' che il suo partito ha sempre avuto ragione anche nel torto più evidente e documentabile, ma senza autocritica si alimenta solo odio .

Mauro Cicero

Mogliano Veneto TV

