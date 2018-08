CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La politicaFidiamocidei giornaliSe le edicole avessero la toilette, questo Paese venderebbe più giornali e meno caffè al bar, tra chi ha una bizzarra concezione del risparmio/spreco e quotidianamente trova tempo per la tv e i social ma non per la lettura. E dove la politica è seguita più sul Tg che sul giornale, come si vede tutto quel che potrebbe andare meglio va male. Perché è grazie al giornale che si arriva a libri che parlano di Salario da anestesia. E piuttosto che soli o male accompagnati si sta meglio con libri e giornali. Ecco,...