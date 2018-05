CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La politica del NoiCi manca un vero leaderMi sembra che manchi un leader che sappia mettersi al servizio del Paese. La coerenza non è un valore nella politica, sarebbe utile affrontare le emergenze dell'Italia, invece questa politica è dell'Io e non del Noi.Gino SpolaoreZero Branco (Tv)Il governoLa speranzadi un accordoPremetto che la colpa maggiore ricade su coloro che hanno voluto la legge elettorale in vigore. Certo, le leggi elettorali sono fatte spesso da partiti che guardano solo il loro tornaconto, non il bene della Nazione. L'accordo...