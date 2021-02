La politica/1

Quelle auto

non patriottiche

La notizia del momento è certamente l'incarico a Super Mario di tentare la formazione di un nuovo governo. Quello che però ho notato, nel susseguirsi degli eventi di questi ultimi tempi, seguiti alla crisi politica, è l'assoluta mancanza di un minimo di patriottismo da parte delle nostre figure istituzionali che si sono avvicendate negli incontri con il Capo dello Stato al Quirinale. Tutti, infatti, usavano per i loro spostamenti autovetture di marca rigorosamente straniera. Certamente fatto trascurabile, diranno molti, a fronte di simili eventi politici. È mia opinione, invece, che anche in questi dettagli si manifesti tutta la debolezza, la sudditanza e la mancanza di orgoglio della nostra cara Italia. Mai Francia, Gran Bretagna o Germania avrebbero mostrato i loro leader servirsi di auto straniere, nell'esercizio delle loro funzioni. Oggi ci resta solo il bell'esempio di quelle Flaminia cabriolet usate, in passato, dai presidenti Gronchi, Segni, Saragat, Scalfaro e Ciampi. Altri tempi, altra Italia.

Vittorio De Marchi

Albignasego (Padova)

La politica/2

Il narcisismo

di Matteo Renzi

Matteo Renzi, un po' narcisista, è un ammiratore del Re Sole. Che disse: L'Etat c'est moi (Lo Stato sono Io). Matteo ne deve fare di strada, visti i risultati deludenti dei sondaggi del suo partito. La Reggia di Versailles rimane un miraggio.

Franco Rigo

Noale (Venezia)

La politica/3

Non ci resta

che Mario Draghi

Finalmente il Presidente Mattarella ha fatto quella che spero sia la mossa giusta: chiedere aiuto a Mario Draghi. Ho detto spero, perché ho un cattivo ricordo di un altro Mario che, accolto come il salvatore, non durò molto alla Presidenza del Consiglio e se ne andò un po' ingloriosamente non senza lasciare un doloroso ricordo sulle nostre povere finanze ma tenendosi ben stretta la nomina di senatore a vita e relativo ricco emolumento. Se va male anche con il Mario Draghi non so come potrà finire la nostra Italia, non abbiamo gran scelta e non abbiamo perso proprio nulla, oltretutto. Tocchiamo ferro.

P. Beggio

Padova

La politica/4

Nordio ministro

della Giustizia

Si dice che quando fai il nome di una persona la bruci in anticipo. Non è nelle mie intenzioni. Lo leggo spesso sul Gazzettino, non lo conosco personalmente e non ho mai parlato con lui. So, credo dalle sue dichiarazioni, che non vorrebbe mai entrare in politica. Però un contributo, il dottor Carlo Nordio potrebbe darlo al ministero della giustizia.

Alessio Gallina

Venezia

Disavventure Inps

I privilegiati

del posto fisso

Da sempre ci sono delle categorie privilegiate di persone che hanno assicurato il loro posto di lavoro e nemmeno la pandemia ha messo a rischio: è il caso, per esempio, dei dipendenti Inps. Mi sono recata alla sede di Venezia, dopo aver prenotato l'appuntamento per telefono: al porre il mio quesito, l'impiegata mi dice che lo sportello competente non è il suo bensì quello immediatamente a fianco. Visto che tutti gli sportelli sono vuoti, chiedo se posso allora spostarmi di sedia per avere le informazioni di cui necessitavo ma l'impiegata, con fare scocciato, mi dice che devo prenotare un altro appuntamento perché anche la collega ha una lista di persone prenotate (cosa molto strana dato che in quel momento allo sportello non c'era nessuno) e che deve rispondere a mail e alle eventuali telefonate. Io mi alzo incredula e, uscendo, noto che l'impiegata a fianco è talmente oberata di lavoro che sta tranquillamente guardando il suo cellulare. Queste persone, che non sono minimamente scalfite dalla crisi economica che stiamo vivendo, dovrebbero avere un briciolo di sensibilità in più e svolgere seriamente il loro lavoro, visto che sono tra le poche ad averlo, e non scaldare solo la sedia! Questo atteggiamento da parte loro risulta offensivo verso tutti coloro che hanno perso il lavoro o non sanno se lo ritroveranno più e farebbero carte false per avere un posto sicuro che riportasse loro serenità e sicurezza economica.

Ilaria Scarpa

Venezia

Giorno del ricordo

Zara, la medaglia

sul gonfalone

Si avvicina il 10 febbraio, Giorno del ricordo, per non dimenticare le vicende del confine orientale durante e alla fine della II Guerra Mondiale, che portarono all'esodo degli italiani dell'Istria e della Dalmazia. Io sono un esule da Zara, classe 1937, e vorrei ricordare che il decreto motu proprio del Presidente Ciampi datato 21.09.2001, col quale assegnò al Gonfalone della città di Zara la Medaglia d'oro al valor militare per i 54 bombardamenti subiti, non ha ottenuto dopo 20 anni (!!) completa applicazione, perché detta Medaglia non è stata ancora appuntata sul Gonfalone della città custodito nel Museo delle Medaglie. Vorrei invitare l'autorità competente a rispettare la volontà del Presidente Ciampi in occasione della Giornata del ricordo 2021.

Piero Gazzari

Venezia

La precisazione

La mia stima

per le colleghe

Nell'articolo firmato da Alessandro Marzo Magno e recante una mia intervista, pubblicato il 3 febbraio, appaiono alcune affermazioni circa le colleghe Claudia Cernigoi e Alessandra Kersevan, a me attribuite, che credo siano il frutto di un equivoco. In merito preciso che il mio giudizio si riferiva esclusivamente alle modalità comunicative utilizzate dalle colleghe e non al lavoro di ricerca scientifica, sul quale ho sempre espresso la massima stima. La formulazione scelta nell'articolo offre un'impressione diversa, che porta discredito al lavoro delle colleghe, e nella quale non mi riconosco. Inoltre non mi risulta che Claudia Cernigoi abbia espresso pubblicamente critiche al mio recente lavoro né penso che le affermazioni di Alessandra Kersevan sui social network si possano definire contestazioni, equiparabili a quelle, costanti, che ricevo invece da ambienti riconducibili alla destra politica italiana.

Eric Gobetti

