La pandemiaZone con i limitisolo per i non vaccinatiHo letto, ritagliato e conservato il bellissimo articolo di Luca Ricolfi Quando escludere non significa discriminare, in cui l'autore, il 10 agosto, disserta ottimamente sul significato di discriminazione sul nostro quotidiano, ed alla fine tratta del green pass. Visto che non c'è discriminazione nel chiedere ai cittadini di vaccinarsi, considerato che vaccinarsi contribuisce ad aumentare...