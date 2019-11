CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La nostra omertàAd ogni disgraziail suo commissarioSul Gazzettino si apprendono notizie allarmanti, trattate come si conviene in un giornale di larga diffusione e che va in mano a tutti. Vedesse cosa si pubblica in Facebook, con tanto di foto e documenti storici sulle nefandezze compiute in questo Paese. Acqua alta, siccità, terremoti, vento, jus soli, jus studio, jus che adesso te lo invento, delinquenti e magistratura. A tutti viene proposto un commissario. Chissà, forse questa parola dovrebbe essere taumaturgica, sventolata da ogni...