CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La normativaDiscoteche, ingressoa discrezioneA mio avviso non esisterebbe nessuna norma che obblighi il gestore di una discoteca a far entrare chiunque si presenti all'ingresso. Sicuramente il gestore non può comunque chiedere un documento di riconoscimento a chi vuole entrare nel locale né potrebbe fermare e controllare la persona a cui il metal detector segnali oggetti di metallo addosso. Né lo potrebbero fare gli addetti al controllo all'ingresso anche se sono guardie particolare giurate, questi non sono adibiti ad operazioni che...