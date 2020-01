La nomina a ministro

Di Maio, Mattarella

doveva intervenire

Non voglio unirmi ai molti critici del nostro Ministro degli Esteri, accusato di non essere in grado di svolgere bene il suo compito; ho qualche osservazione da fare invece, a chi l'ha proposto e a chi ha firmato il suo decreto di nomina. Ho molta stima nel nostro Presidente della Repubblica ma, come aveva fermato la nomina a Ministro del Prof. Savona, avrebbe potuto far presente all'avvocato Conte che, nominare Ministro degli Esteri un giovanotto come Di Maio, che poco sa di storia e geografia e non sa parlare correttamente almeno l'inglese, ci avrebbe messi in condizione di essere poco ascoltati e per niente considerati. In tempi come questi, sarebbe forse stato più opportuno chiamare a quel compito, un Ambasciatore, che per professione avrebbe meglio rappresentato il nostro Stato. Quanto al Signor Conte due, è probabile che abbia pensato che con i Presidenti di Stato e Primi Ministri avrebbe parlato lui e poco importava quel che avrebbe combinato l' On. Di Maio, tutto preso dai problemi del movimento 5 stelle di cui è capo politico.

Gino De Carli

Cambi di casacca

In politica

ci sono i saldi

Sono arrivati i saldi a tutto tondo, così la politica cambia casacca. Il governo tra fulmini e saette procede nel suo percorso, salvo il cambio di casacca per utilizzare la lavatrice-asciugatrice, e riutilizzare una casacca dal profumo misto. Qualcuno si svaglia renziano, dopo essere stato eletto con i voti del centrodestra e della Lega. Altri passano al gruppo misto! Sono metodi non condivisibili e che fanno schifo. Manca proprio il vincolo di mandato per proteggere un'Italia in panne. È giusto questo vincolo? Se si viene eletto con una forza politica il passaggio ad altra sponda deve avvenire in casa propria. Altrimenti questa non è democrazia avanzata, ma Portogallo, Panama, Bangladesh e India. In Italia vige il trionfo dell'incoerenza e dell'inaffidabilità. I nuovi trasfughi sono presenti a destra e sinistra. E la regola si basa solo sulla convenienza. Vedi l'esecutivo giallo verde, un mandato ridicolo su un contratto fasullo. E le transumanze continuano per incentivare il marketing delle lavatrici, detersivi compresi. Per carità, liberi tutti di modificare opinione, ma dipende dalla qualità della conversione perché il cambio di casacca ti può portare su di un marciapiede infelice, tuonava la senatrice Merlin.

Giuliano Paganin

San Pietro in Gu (Padova)

La polemica

La coscienza

sui pan e vin

Il più elementare bisogno primario, quello di poter respirare aria pulita, è stato reso problematico dai falò in onore della Befana, per tradizione messa al rogo in gran parte del nostro territorio. Se ha ragione il governatore Zaia, a dire che varie sono le concause che determinano l'avvelenamento dell'aria, in primis automobili e riscaldamento domestico, nel contempo ha torto lo stesso, negando che la colpa del maggior inquinamento di questi giorni sia del pane e vin. Sono le centraline di controllo dell'aria, sparse ovunque in città e provincia, ad attestare che i roghi hanno fatto schizzare in alto di ben quattro volte il livello massimo di inquinanento consentito. Il governatore, forse a caccia di consenso elettorale, si fa paladino di una tradizione, che ragionevolmente sarebbe da rivedere in toto, soprattutto in comprovata presenza di malattie polmonari che ormai affliggono migliaia di persone, soprattutto bambini. Dopo il presepe, il rosario, la vecia e quant'altro, tutto fumo negli occhi anche per il credente, che guarda con qualche dubbio, se non con sospetto a certi valori del passato, dal governatore ci si aspettava ben altro dalla solita retorica. Per esempio un doveroso che anche il pane e vin collabora a rendere più complesso il problema ecologico. Bastava ammettere che gli oltre duecento falò sono stati loro la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Bastava aggiungere che la tradizione va rispettata, ma sempre entro i limiti del ragionevole. Si può argomentare, ma non necessariamente a spada tratta, con l'occhio perennemente rivolto alle urne. A volte può bastare solo un po' di coscienza rivolta al bene reale del cittadino, non escluso un minimo di onestà intellettuale.

Aldo Martorano

Medio Oriente

Soldati, questione

di istruzione

L'articolo del direttore Vittorio Feltri sul suo giornale riguardante il ritiro delle nostre truppe dal medio oriente, mi fa pensare ad un paragone tra le nostre reclute e le altre. Ai miei tempi per formare un soldato semplice in Italia, occorrevano quaranta giorni, per un sottufficiale sei mesi, per un sottotenente dodici mesi. Se in vent'anni questi persiani assiro-babilonesi non hanno imparato nulla, o sono tonti, o i nostri istruttori sono là per tutt'altro.

Leonardo Agosti

Cadoneghe (Pd)

Conversazioni

Razzismo anche

nelle trasfusioni

Due distinte signore, sulla sessantina, conversavano tra loro nel tragitto in vaporetto. Senza intenzione di curiosare, ho captata questa frase detta da una delle due: se dovessi subire una trasfusione, mi raccomanderei che non fosse il sangue di un negro . Son rimasto allibito: quali fibre profonde deve aver raggiunto quella cattiva scuola che si chiama razzismo per arrivare a tanto! Del resto, non è una novità: batti oggi, batti domani, batti per anni, sullo stesso tasto, porta a convincere molte persone e perfino masse intere, come la Storia ci ha tristemente insegnato. Si tratta, certo, in questo caso, di un episodio minore, simile, però, ad una favilla di neve che può diventare valanga. Serve una vaccinazione di massa: una profilassi non tanto contro la diffusione (è già diffuso questo virus!), quanto contro i suoi portatori (consapevoli ed inconsapevoli) e la sua malaugurata vittoria; un virus che come onda lunga riappare, di tanto in tanto, nelle società. Siano la cultura, lo studio, la scuola, le religioni non idolatriche e la buona politica in prima linea perché i focolai, già accesi, non generino un incendio: è una questione di civiltà. È già accaduto: spieghiamolo, specie ai giovani, con decisa, argomentata pacatezza.

Renato Omacini

Venezia

