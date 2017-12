CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La nevicataImpararedall'Alto AdigeUn paio di anni fa scrissi una lettera per raccontare un episodio accadutomi a bordo di una funivia di Cortina. L'impianto che sale al Faloria era ( e mi risulta essere ancora...) vetusto, oserei dire primordiale, lento e scomodo, ed io mi lamentavo ad alta voce con i miei amici di tutto ciò: un maestro di sci, che ascoltava, mi apostrofò con arroganza dicendo che a Cortina piaceva mantenersi (?) così, vintage e chic, e che di sciatori come me, che non apprezzavano il fascino della lentezza, dei vecchi...