La moschea di Santa Sofia

Lasciare

Costantinopoli...

Santa Sofia è tornata moschea. Che fare? Ci toglieremo le scarpe per entrare... ma alla città di Venezia che fu regina soprattutto di quei mari, brucia ancora un tantino la cosa, sentirsi più cristiani, sentirsi più laici, in altre parole più Occidente; indifferenti a tutto ciò che non ci tocca mai. A volte pensiamo che almeno la parte europea di Istanbul, avrebbe potuto fare da confine alle due civiltà, se un cristianesimo in ebollizione ma di corte vedute, preoccupato di sistemar le cose in casa propria, non avesse lasciato Costantinopoli al suo destino; se può consolarci i nostri padri non erano tanto migliori di noi. Già pregusto qualche bella e dotta conferenza all'Ateneo o all'Istituto di Lettere e Arti sull'argomento. Ma importante ricordare agli ospiti fissi o già italiani di religione islamica il motto fisso e irrinunciabile: Libera Chiesa e Libero Islam in libero Stato Italiano.

Piergiorgio Beraldo

Mestre (Ve)

Recovery Fund

Serve una rivoluzione

copernicana

Date le consolidate abitudini della politica italiana, non sarà facile per il Governo fare fronte all'assalto alla diligenza da parte di Ministeri, Regioni, Comuni e quant'altro per partecipare al banchetto con i miliardi del Recovery Fund, con la conseguenza che stilare la lista delle riforme e degli interventi da presentare alla Ue sarà un'impresa titanica. Ma sarà tutto inutile se non si riuscirà a ridimensionare una volta per tutte il ruolo debordante della burocrazia e della giustizia amministrativa, a cominciare dai Tar, naturale approdo di un tipico male italico; la ricorsite. Servirebbe cioè una rivoluzione copernicana, tendente a superare l'idea che le regole e le procedure sono una sorta di divinità, dotate di vita propria, e come tali idolatrate e mitizzate, ma semplici strumenti di governo, al servizio del cittadino e delle imprese.

Ivana Gobbo

Abano Terme (Pd)

Sanità

I problemi

pre Covid

Ho superato gli 80 anni e per fortuna mia non conosco bene il mondo della sanità. Forse per questo mi ha sorpreso negativamente quanto ho visto in TV nella trasmissione di Bianca Berlinguer martedì scorso presenti due Presidenti di Regione, Emiliano della Puglia e Zaia del Veneto. Si parlava di Covid 19 e della conseguente necessità di limitare spazi e organici dedicati alle usuali cure e servizi per improvvisare urgentemente locali e organizzazione necessari ad affrontare l'emergenza. Discorso ovvio e condivisibile, ma poi è intervenuta una mamma che lamentava di un figlio ventenne colpito da un tumore grave che non poteva fare certi esami e/o controlli, rinviati a tempi non compatibili. Non ha la possibilità di accedere al privato a pagamento, perché il costo della prestazione è alto, 900,00. I governatori hanno smentito affermando che le normative e la prassi lo vietano. Può essere stata un'eccezione da condannare. Ma altri sono intervenuti parlando ad esempio di cardiopatici che debbono fare l'elettrocardiogramma, con ritardi di oltre tre mesi, e i rischi relativi per chi non può pagarsi il ricorso al privato. A me pare che vi sia un problema preesistente la pandemia che evidentemente ha causato un terremoto comprensibile nella sanità. Le liste d'attesa per esami si allungavano sempre più già prima e se uno aveva la possibilità di fare la visita o l'esame non a carico del servizio pubblico, poteva farlo subito pagando di tasca propria nello stesso ospedale e lo stesso medico. Di conseguenza, si accentua la discriminazione sociale tra ricchi e poveri e si capisce come il CENSIS abbia rilevato una crescente fetta di popolazione costretta a rinunziare a curarsi. E non sembra che vi sia da attribuire la responsabilità ad uno piuttosto che a un altro partito o colore politico, perché è un problema trasversale e un po' anche a macchia di leopardo tra regione e regione. Non conosco la situazione della Puglia, ma questo avviene anche nel Veneto dove Zaia ha ottenuto una crescita di consensi grazie alla gestione più oculata del Coronavirus rispetto ad altre regioni, come la vicina Lombardia.

Aldo Mariconda

Agricoltura

Sanatoria

flop

L'insuccesso della sanatoria, fortemente voluta dalla Ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, dimostra come i buoni sentimenti non sempre equivalgono al saper governare un paese. Le domande di regolarizzazione per il settore agricolo, cioè l'obiettivo della sanatoria, per compensare le carenze di manodopera legate al mancato ingresso dei lavoratori stagionali comunitari, sono solo 14.251. Numeri lontanissimi dall'obiettivo preposto dall'esecutivo di oltre 200 mila regolarizzazioni. I buoni propositi della ministra, rivelatisi un flop, hanno costretto lo stesso governo a disporre una proroga di un mese per presentare le domande. Sembra chiaro che le sanatorie non servono a far emergere lavoro irregolare, ma utilizzate principalmente per ottenere permessi di soggiorno. Ad avvalorare questa tesi, sono i dati resi noti dal centro studi itinerari previdenziali, secondo cui le sanatorie del 2009 e del 2012, periodo di grave crisi economica, hanno contribuito all'aumento del tasso di disoccupazione degli immigrati, dal 7 al 17%. L'Istat stima la condizione di povertà assoluta per il 30% degli immigrati e il 66%, sommando quelle a forte rischio impoverimento. Questa è la dimostrazione tangibile di una politica errata, che non migliora certo le condizioni di lavoro e vita degli immigrati.

Antonio Cascone

Padova

Capi di Stato

Il morigerato

Rutte

Nel recente incontro dei Capi di Stato UE, l'olandese Mark Rutte ha recitato una parte da protagonista, anche se in minoranza. Si scopre che il cattivo di quel summit è un uomo estremamente morigerato, dedito al volontariato, dalla vita spartana, che preferisce muoversi in bicicletta ed abitare in un appartamento molto modesto. Le rimanenti virtù confermano il ritratto di una persona severa con sè stessa ed altrettanto con gli altri. Viene spontanea verso di lui un certa simpatia e comprensione. Anche perché l'uomo dimostra di essere intollerante con gli sprechi veri o presunti di alcuni stati europei, inclusa la nostra Italia. Di fronte a uomini simili viene spontanea una domanda: è preferibile avere in politica e al governo un soggetto di tal fatta, oppure dei rappresentanti più alla mano, quelli che si sentono più realisti, di vivere e lasciar vivere, facile da incontrare nei luoghi del potere? La risposta politica forse non esiste, vista la stessa situazione olandese, dove i privilegi fiscali, ed altri, possono essere giustificati in base all'etica calvinista. Tuttavia non si può negare che un segnale ai comportamenti storici del nostro Paese è stato dato, visto quello che è successo dal dopoguerra in poi con la fiumana di soldi andati a finire nel vuoto e quasi sempre in mani sbagliate. Il problema, a questo punto, non sono tanto i soldi, ma a come si spendono.

Luigi Floriani

Conegliano (Tv)

