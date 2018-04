CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La LiberazioneL'Italiaal bivioSettanta anni fa, l'Italia era un Paese libero. Il 18 aprile 1948 gli italiani di allora votarono sapendo che erano ad un bivio: o la libertà o il totalitarismo comunista. Erano scelte drammatiche, ma consapevoli di riportare l'Italia a chissà quali restrizioni e o oppressioni di regime, un altro totalitario, seppure vincitore già ancora sulla scena di Yalta. Quindi votare per il libero mercato o la collettivizzazione, per l'individuo o per il gulag. Democrazia Cristiana o Fronte Popolare tra comunisti,...