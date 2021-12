Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La Giunta regionale si identifica con il Presidente. In Veneto: con Luca Zaia. Una giunta personale. Non solo perché eletto direttamente dai cittadini. Ma perché, in questo caso, si tratta di una figura che dispone di un consenso personale particolarmente ampio. Lo stesso Presidente, peraltro, ha appena pubblicato una sorta di memoria, sull'argomento. Dove invita a riflettere sulla sua esperienza fin dal titolo: Ragioniamoci sopra. Il filo...