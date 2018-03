CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La frammentazioneIl Pd torniad essere unitoIl Pd in primis deve ritrovare la sua unità. Basta divisioni, basta ogni giorno disorientare militanti, simpatizzanti ed elettori con la guerra di tutti contro tutti! Unità a tutti i livelli, dopo giusto e sacrosanto dibattito democratico interno. Deve affiorare in toto lo spirito di squadra, di gruppo, di appartenenza come nel vecchio Pci. Lo spirito di fraternità e complicità; e poi allora all'esterno, contro gli avversari politici, scendevano in campo i cannoni: Pajetta, Terracini, Ingrao e via...