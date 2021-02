LA DONAZIONE

TREVISO Il Pensieroso di Arturo Martini - una statuetta in terracotta di ventisei centimetri di altezza raffigurante un uomo seduto, con la testa adagiata nella mano destra, assorto in atteggiamento pensoso - per sempre al Museo Bailo. L'opera, creatura plasmata tra il 1926 e il 1927 dalle stesse mani dell'artista è stata donata al Comune di Treviso dai suoi proprietari, i fratelli Francesco, Marco e Fabio Bruno per essere consegnata all'intera collettività trevigiana.

LA STORIA

Il pensieroso proviene infatti dalla collezione del nonno materno, Mario Botter, il restauratore e studioso d'arte trevigiano, che insieme ad altre sculture l'aveva acquistata da Arturo Martini, con cui condivideva una lunga amicizia, per farne dono alle nozze della figlia Laura.

Una regalo di matrimonio per sigillare una storia d'amore che oggi esce per sempre da un salotto di casa per prendere posto al museo. Diventando stavolta dichiarazione d'amore per la città di Treviso e per i suoi gioielli dell'arte.

L'opera farà infatti da oggi in avanti gli onori di casa del nuovo percorso museografico del Bailo, spina dorsale del completamento del museo - che già pensa a dotarsi di una serie di sale per far accomodare a rotazione opere ricevute da donatori, capaci di raccontare della città anche le storie dei trevigiani e delle loro famiglie: «Siamo felici di aver donato alla città un'opera di Arturo Martini da sempre visto in casa dicono Francesco, Marco e Fabio Bruno Lo facciamo in memoria dei nostri genitori Fulvio Bruno e Laura Botter, in ricordo della loro passione per l'arte per il Bello». E dentro la pancia di creta della statuetta sono rimaste custodite tutte le annotazioni originarie che ne attestano la paternità e di seguito la proprietà. A cominciare da alcune annotazioni a lapis dello stesso Mario Botter, tra le quali la sua firma, segno di provenienza, posto in occasione di esposizioni.

L'OPERA

Il pensieroso è stato visibile in alcune mostre in passato dedicate allo scultore trevigiano: «Per la sua passione, conoscenza e determinazione al servizio della sua città Mario Botter è sempre stato la mia stella cometa spiega il sindaco di Treviso, Mario Conte L'arte è emozione». Riconsegnato alla città di Treviso dopo la riqualificazione costata cinque milioni, l'investimento toccherà quota 8,5 milioni a completamento terminato per proporsi al pubblico sempre più di respiro internazionale. Quanto al Pensieroso si tratta di una delle copie segnalate in bibliografia come presenti in collezioni private a stampo in piccole serie, che lo stesso Martini ideava per la realizzazione in multipli.

ù Ogni pezzo diventava unico perché rifinito personalmente dall'artista prima della cottura, oppure dipinto e maiolicato anche da altri decoratori o trattato a freddo post-cottura. Da qui la differenza rispetto all'esemplare con traccia di patinatura verde ossido già presente nei musei civici dal 1959, costituita dalla minuziosa rifinitura ottenuta tramite sottili dettagli incisi sulla creta prima dell'essicazione e il passaggio in forno, quindi verosimilmente autografa.

Alessandra Vendrame

