CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La Croce Rossa ItalianaQuella bandieraa mezz'astaIl Gazzettino pubblica che la C.R.I. Padova tiene le bandiere a mezz'asta per lutto. Non è un lutto, è un atto politico antigovernativo di taluno che ha voglia di apparire e ne trova l'occasione. La C.R.I. non è proprietà di un suo dirigente e nel suo Statuto dove starebbe scritto che può adire a passi politici ? Ho letto il trattato storico marinaro giustificativo del lutto così esternato, e lo l'ho trovato irriverente, la C.R.I. ha una missione umanitaria ed è rappresentativa nella...