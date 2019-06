CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La crisiSi fa presto a direaumentare il PilLe recenti affermazioni del Governatore Visco sullo spread ridicolo perché riflette la paura che il debito non sia ripagato sono da leggersi al contrario. I tassi d'interesse in Italia sono ridicolmente bassi in raffronto al rischio effettivo o agli stessi tassi Usa. Aumentare il Pil a tutti i costi per far fronte al debito pubblico è poi pericolosissimo, se ciò significa ridurre la produttività pro-capite e spostare i debiti nel futuro. Si aumenta il Pil anche favorendo l'immigrazione di massa...