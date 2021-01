La crisi di governo

L'interesse

di Renzi

Sento continuamente dibattiti in TV e alla radio in cui i partecipanti sia deputati, o senatori, costituzionalisti e non ultima due giorni fa la ministra Paola De Micheli si domandano perché Renzi abbia voluto una crisi, senza vere motivazioni, e nessuno capisce perché abbia voluto crearla apparentemente dal nulla. Invece a me sembra molto chiaro, e per questo motivo Le pongo il mio quesito: Renzi ha creato questo marasma politico esclusivamente perché vuole essere in una posizione, nuova, in cui poter avere il potere e il completo controllo dei fondi che arriveranno dall'Europa. Solo sui nuovi fondi europei. Ricorderei che Renzi ha abolito, oltre al Magistrato alle Acque per Venezia, l'articolo 18 per i lavoratori e la trasformazione del canone tv Rai in mensili tasse che vengono aggiunte alla bolletta Enel. Renzi sembra essere particolarmente versato nel fare i conti, poco importa se ci vanno di mezzo gli italiani.

Cristiana Moldi Ravenna

Venezia

Un salasso

Patente, quel

caro rinnovo

Perché per un rinnovo patente un settantenne che ha sempre fatto l'autista di mezzi pesanti si deve pagare di tasca propria le visite mediche, di cui sarebbe esente, per un importo di 570? Ma io mi chiedo un pensionato che prende una minima pensione per fare il rinnovo patente deve andare a fare una rapina? Non bastano tutti i soldi che abbiamo versato nella vita lavorativa, ci vogliono spennare fino alla morte, con questo termino perché ne avrei altre da dire.

Giuliano Borgato

La risposta

Il senso

di Bella Ciao

Rispondo al sig. Alfiero Bonaldi della sua lettera del 15 gennaio. Mi chiedeva se Bella ciao definita dal sottoscritto patrimonio universale della libertà fosse un riconoscimento ufficiale o semplicemente una valutazione personale. Bella ciao è un canto popolare nato nel dopoguerra. È sempre stato associato idealmente ai giovani saliti in montagna dopo l'8 settembre 1943. Negli anni è stata un simbolo di speranza e libertà. Negli ultimi anni, nella guerra civile siriana è stata cantata dagli irredentisti curdi; nel 2019 Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia assieme ad altri commissari, l'ha cantata all'inaugurazione della sessione del Parlamento europeo a Strasburgo; di recente le proteste in Europa orientale contro i brogli elettorali; in Asia contro un potere non democratico e molti altri esempi dal Cile alla Catalogna. È una canzone spontanea, commovente che non ha bisogno di timbri o carte bollate per renderla ufficiale. Sono le coscienze di giovani e meno giovani che cantano e gridano un sogno di cambiamento e di giustizia. In montagna quando la cantavo l'associavo al Testamento del Capitano. C'era un fiore sulle loro tombe ignote. Le montagne al tramonto diventavano i Monti Pallidi: ciao, riposate in pace.

Franco Rigo

Noale (Ve)

Presidente della Repubblica

Non possiamo

eleggerlo

Se la verifica fosse possibile, scommetterei qualunque cosa che nessun presidente della Repubblica che abbiamo avuto sarebbe stato scelto dall'elettorato italiano. Eccettuato Einaudi. Credo che questa certezza sia condivisa da tutta la nostra classe politica. Per questo non possiamo eleggere il presidente della Repubblica.

Orlando Bergonzi

Ruoli

Gentiloni resti

in Europa

Penso che il solo ipotizzare un ritorno di Paolo Gentiloni a palazzo Chigi, con Giuseppe Conte che prenda il suo posto alla Commissione Europea, rappresenti la quintessenza del provincialismo italico, perchè mostra che si continua a pensare che le Istituzioni europee siano ruoli di serie B rispetto a quelli romani. Nella specie non si considera che Gentiloni nella Commissione Europea presiede un dicastero economico, da sempre inseguito dall'Italia, e molto ambìto da altri Paesi, per cui non sarebbe automatico un eventuale avvicendamento con Conte, per di più deciso nei palazzi romani. Mi auguro che Gentiloni, persona seria, non si presti ad un simile pastrocchio.

Umberto Baldo

Abano Terme (Pd)

La giornata

Soltanto

una memoria

Questa settimana è stata celebrata in tutto il mondo la giornata della memoria. Come è noto, con tale ricorrenza si commemorano le vittime dei gravi crimini perpetrati il secolo scorso contro il popolo ebraico e non solo, da parte dei nazifascisti. Trovo che questa ricorrenza vada giustamente considerata, quale segno di civiltà e di monito affinché vicende come l'Olocausto non si ripetano mai più. Tuttavia non posso fare a meno di rilevare che, a partire dalle alte sfere della politica, di buona parte della stampa, dei social e della pubblica opinione, non si condannino con la medesima forza e determinazione i crimini commessi dal Comunismo in molti Paesi (Urss, Cina, Vietnam, Corea del Nord, Cambogia, Africa, Est Europa, America latina, ecc.) che, seppure in situazioni a volte diverse, hanno prodotto imponenti persecuzioni e decine di milioni di morti. Penso che tosto o tardi i conti con la storia bisogna farli.

Giannino Furlanetto

I responsabili

Ma la caccia

è aperta?

La caccia di questi tempi è permessa o vietata?. Scusi il sarcasmo ma assistere al tentativo dell'ex-premier di raccattare politici a destra e sinistra è avvilente; ci sono alcuni parlamentari che hanno fatto quasi tutto il giro dell'arco costituzionale (cito Causin eletto in Veneto), i quali nutrono speranze di coinvolgimento nel nuovo governo che verrà licenziato ma la contraddizione è che fino ad ieri magari votavano contro il governo Conte con motivazioni diverse (forse sperano con il loro apporto di modificare la sostanza della politica messa in atto dall'asse 5Stelle-Pd). Si parla tanto di Renzi e del rapporto con Conte però se effettivamente sono i contenuti la materia di scontro e non le persone allora a mio avviso Renzi ha ragione perché l'Europa concede i soldi che comunque non arriveranno presto ad una condizione: presentare vere riforme strutturali dello Stato modificando in profondità le prospettive di crescita. In questo quadro chiedo: il Mes sanitario non era anche un obiettivo del Pd, Forza Italia ed altri?

Romano G.

Cittadella (Pd)

