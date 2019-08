CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La crisi/1Un problemadi costanzaUna considerazione Direttore, credo ponderata e saggia, su questa ennesima crisi di Governo. L'Italia è un paese che come disse qualcuno in passato non è difficile da amministrare, bensì semplicemente inutile. Le uniche due cose da fare, visto l'ottimo patrimonio culturale detenuto, è di farla amministrare da un serio Stato Estero (Piero Ottone dixit). Una altra considerazione: quando l'ottimo Prodi si recava ai consessi esteri tutti gli altri premier gli chiedevano se al prossimo summit sarebbe andato lui o...