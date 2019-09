CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La crisi/1L'Europa ci compreràcon una caramellaPrendo atto con grande rammarico e preoccupazione della scelta fatta dal presidente Mattarella di non sciogliere le camere e avviare il paese a nuove elezioni. Sono un semplice cittadino e mi sento offeso nel comportamento di alcuni politici, che in nome della responsabilità verso il nostro paese, prendono posizioni di padre di famiglia, facendoci credere che operano per il bene nostro e della nazione. Penso che, indipendentemente dal colore politico, avrei le stesse convinzioni anche se fosse...