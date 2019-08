CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La crisi /1Il vantaggiodel suicidio politicoWinston Churchill era solito dire che il vantaggio di un suicidio politico sta nel fatto che il protagonistasopravvive e può vedere gli effetti del suo operato. Così il roccioso e popolare ex ministro degli Interni Salvini potrà osservare con tutta calma cosa accadrà dopo la fine della sua esperienza di governo . Constaterà in definitiva comee se riuscirà a prosperare il Paese stretto tra due maggioranze : una legale, presente in Parlamento formata dai Cinque Stelle eda quello che una volta si...