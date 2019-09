CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La crisi/1Bisognava tornarea votareSalvini ha aperto la crisi d'agosto e, stanco delle continue retromarce del M5s, ha archiviato l'esperienza del governo Conte, per inseguire il sogno di una corsa solitaria. Dopo il gran rifiuto del giugno 2018, il Pd ha accettato un'intesa di governo con i 5 stelle. In effetti, i vincitori delle ultime elezioni politiche sono proprio i due partiti che ora tentano di far partire il governo Conte bis. Alle europee, i rapporti di forza sono cambiati a favore della Lega, ma ad oggi è ancora il M5s a possedere...