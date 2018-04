CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La convinzioneGentiloninuovo premierSempre convinto che il nuovo Presidente del Consiglio sarà ancora Gentiloni. Sarebbe una scelta di buon senso. Istruito, paziente, di buone maniere, nobile e anche bello. Ci fa fare una bella figura all'estero. Non ha i voti? Via, in Italia non hanno mai deciso niente. Enzo Fuso Lendinara (Ro)Le replicheTra leggie tariffe telefonicheVorrei dire due parole sull'intervento del sig. Renzo Nalon (pag.26 del Gazzettino del 5/4 u.s.) .Siccome non viviamo in un deserto, la nostra libertà deve rispettare i limiti...