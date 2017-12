CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ultima parola della vita non è come diceva Jaspers naufragio, ma sbarco. Dove, non sappiamo e non possiamo saperlo, ma ne ho la certezza. La vita ha un profondo significato, ma spetta a noi darglielo. Io non penso, non ho mai pensato e, finché la ragione, che non è la fede, ma che senza la fede non si manifesterebbe, mi sosterrà, questa certezza conserverà vigore e rigore.Non può finire tutto, non può. Le domande che ci tormentano sono le stesse che dovrebbero consolarci. Eternità significa perennità. Quello che è sempre stato,...